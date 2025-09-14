El método de Mika Takishima, la entrenadora de 94 años que enseña cómo adelgazar y envejecer con energía

La instructora demuestra que nunca es tarde para cuidarse y revela los cuatro ejercicios básicos que ayudan a adelgazar y mantener el cuerpo joven.

Una historia de superación que inspira al mundo

Mika Takishima, conocida cariñosamente como Takimika, es hoy la entrenadora deportiva más longeva de Japón con sus 94 años. Su historia es un ejemplo de superación: empezó a ejercitarse a los 65 años, cuando tenía 15 kilos de más y apenas podía agacharse para limpiar su propia bañera. Desde entonces, el deporte cambió su vida por completo. A los 87 decidió dar un paso más y convertirse en monitora de fitness, un reto que pocos habrían imaginado a esa edad.

Hoy, con un físico tonificado, flexible y lleno de energía, Mika se ha convertido en un fenómeno internacional. Su método ha sido analizado incluso por Harvard, y cada vez más personas lo incorporan a sus rutinas diarias para combatir el envejecimiento, ganar fuerza y mantener la vitalidad.

El secreto del método Takimika

El llamado método Takimika está diseñado para quienes quieren mantenerse activos a partir de los 50 años, aunque puede practicarlo cualquier persona, sin importar edad ni condición física. La clave está en su sencillez y efectividad: cuatro ejercicios básicos que fortalecen músculos, mejoran el equilibrio y ayudan a adelgazar sin perder masa muscular.

La filosofía de Mika se resume en tres principios: constancia, adaptabilidad y actitud positiva. Para ella, el ejercicio no solo cuida el cuerpo, sino también la mente.

Los 4 ejercicios de Mika para hacer cada día

Envejecer con energía y actitud positiva

El ejemplo de Mika demuestra que nunca es tarde para empezar a cuidarse. Con disciplina y buen humor, ha logrado transformar su vida y motivar a miles de personas en todo el mundo. Hoy, a sus 94 años, sigue transmitiendo un mensaje claro: la edad no es un límite, sino una oportunidad para ganar salud, fuerza y alegría.