El método de Mika Takishima, la entrenadora de 94 años que enseña cómo adelgazar y envejecer con energía
La entrenadora japonesa que ha conquistado al mundo
La instructora demuestra que nunca es tarde para cuidarse y revela los cuatro ejercicios básicos que ayudan a adelgazar y mantener el cuerpo joven.
Una historia de superación que inspira al mundo
Mika Takishima, conocida cariñosamente como Takimika, es hoy la entrenadora deportiva más longeva de Japón con sus 94 años. Su historia es un ejemplo de superación: empezó a ejercitarse a los 65 años, cuando tenía 15 kilos de más y apenas podía agacharse para limpiar su propia bañera. Desde entonces, el deporte cambió su vida por completo. A los 87 decidió dar un paso más y convertirse en monitora de fitness, un reto que pocos habrían imaginado a esa edad.
Hoy, con un físico tonificado, flexible y lleno de energía, Mika se ha convertido en un fenómeno internacional. Su método ha sido analizado incluso por Harvard, y cada vez más personas lo incorporan a sus rutinas diarias para combatir el envejecimiento, ganar fuerza y mantener la vitalidad.
El secreto del método Takimika
El llamado método Takimika está diseñado para quienes quieren mantenerse activos a partir de los 50 años, aunque puede practicarlo cualquier persona, sin importar edad ni condición física. La clave está en su sencillez y efectividad: cuatro ejercicios básicos que fortalecen músculos, mejoran el equilibrio y ayudan a adelgazar sin perder masa muscular.
La filosofía de Mika se resume en tres principios: constancia, adaptabilidad y actitud positiva. Para ella, el ejercicio no solo cuida el cuerpo, sino también la mente.
Los 4 ejercicios de Mika para hacer cada día
- Sentadilla en equilibrio: similar a la clásica, pero levantando una pierna tras bajar a 90º. Refuerza piernas, glúteos y estabilidad. (8-10 repeticiones por pierna).
- La libélula: una postura inspirada en el yoga que fortalece espalda y brazos. Consiste en inclinar el tronco hacia adelante con brazos extendidos a los lados, como alas. (1-2 minutos).
- La reverencia: movimiento que activa glúteos, lumbares y femorales. Inclinar la cadera hacia atrás con espalda recta, como si hiciéramos una reverencia. (10 repeticiones, 2-3 series).
- Rodillas al pecho: tumbado boca arriba, llevar cada rodilla hacia el pecho para reforzar el core y mejorar la estabilidad. (2-4 veces por pierna).
Envejecer con energía y actitud positiva
El ejemplo de Mika demuestra que nunca es tarde para empezar a cuidarse. Con disciplina y buen humor, ha logrado transformar su vida y motivar a miles de personas en todo el mundo. Hoy, a sus 94 años, sigue transmitiendo un mensaje claro: la edad no es un límite, sino una oportunidad para ganar salud, fuerza y alegría.
