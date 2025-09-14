¿Son nocivos los protectores solares con químicos? Esto es lo que opina una conocida dermatóloga

Seguro que habrás visto a más de un influencer criticando los protectores solares de mercado porque llevan químicos pero, ¿son nocivos de verdad?. Pues esto es lo que opina una conocida dermatóloga.

Así lo asegura la dermatóloga Ana Molina en Tik Tok , quien cuenta que "los Filtros físicos (también llamados minerales) como el óxido de zinc o el dióxido de titanio, actúan reflejando y dispersando la radiación UV como si fueran pequeños espejos. No se absorben en la piel y suelen recomendarse en pieles muy sensibles, embarazadas o en niños".

En cambio, los filtros químicos, "funcionan absorbiendo la radiación ultravioleta. Entre ellos están el avobenzona, octocrylene o mexoryl, por ejemplo. Son más cosméticos (ligeros, invisibles, sin dejar residuo blanco) y muy eficaces".

Y es que a veces "se habla de que los filtros químicos pueden absorberse en pequeña cantidad por la piel, y es cierto. Pero eso no significa que sean peligrosos. Están rigurosamente evaluados por la Agencia Europea del Medicamento y otras autoridades sanitarias. Pasan por controles toxicológicos muy estrictos antes de autorizarse en cosmética. Si están en tu fotoprotector, es porque son seguros para ti y para tu piel".

Cada vez es más habitual encontrar ofertas de tratamientos estéticos a través de cupones en internet o plataformas de descuentos. Sin embargo, la dermatóloga Ana Molina lanza una advertencia clara al respecto: “Desconfía de los cupones para tratamientos estéticos.”

La especialista recuerda que ningún médico serio y cualificado permite que un paciente llegue a consulta con el tratamiento ya comprado sin haber sido evaluado previamente.

“Antes de realizar cualquier intervención, el profesional debe valorar si ese tratamiento es adecuado para ti”, explica Molina.

Y es que existen contraindicaciones importantes que deben tenerse en cuenta: enfermedades como la miastenia grave, alergias o trastornos autoinmunes pueden hacer que ciertos procedimientos estéticos no sean seguros.

Además, la dermatóloga insiste en que el tratamiento debe realizarlo un profesional cualificado, preferiblemente un dermatólogo, que lleve a cabo una evaluación previa y personalizada. También recomienda asegurarse de que el especialista esté colegiado y aparezca en el registro oficial de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), algo que se puede verificar fácilmente en línea.

En resumen, la salud no debería comprarse con un cupón. La decisión de someterse a un tratamiento estético debe basarse en una valoración médica, no en una oferta llamativa.