España lidera el avance del hongo ‘candida auris’ en Europa: resistente, contagioso y potencialmente mortal

El hongo candida auris, conocido por su resistencia a los tratamientos y por su facilidad para propagarse en hospitales, se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza de la sanidad europea. Y España, para sorpresa de muchos, encabeza el listado de países más afectados: de los más de 4.000 casos detectados en los últimos diez años, casi la mitad pertenecen a nuestro país.

Aunque no suele suponer un problema para personas sanas, este hongo ataca con fuerza a pacientes con defensas bajas, como enfermos crónicos, personas con cáncer o quienes se encuentran hospitalizados. Puede infectar la sangre, la piel o los pulmones y, en los casos más graves, provocar la muerte.

Los expertos coinciden en que lo más preocupante es su carácter multirresistente: sobrevive en superficies durante largos periodos de tiempo y resulta difícil de eliminar. "La infección sistémica es la más peligrosa, y en muchos casos puede ser mortal", advierte el microbiólogo Raúl Ortiz de Lejarazu.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha lanzado un mensaje claro: hacen falta medidas urgentes y coordinadas para frenar la expansión del candida auris. De momento, solo 17 de los 36 países europeos cuentan con redes nacionales de vigilancia y apenas 15 tienen protocolos de prevención específicos.

Mientras tanto, la comunidad científica recuerda la importancia de la detección temprana y de reforzar los sistemas hospitalarios. Porque el candida auris ha pasado de ser un caso aislado a convertirse en una amenaza global en apenas unos años.