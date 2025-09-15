Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

España lidera el avance del hongo ‘candida auris’ en Europa: resistente, contagioso y potencialmente mortal

Nuestro país concentra casi la mitad de los casos registrados en la última década

España lidera el avance del hongo ‘candida auris’ en Europa: resistente, contagioso y potencialmente mortal

España lidera el avance del hongo ‘candida auris’ en Europa: resistente, contagioso y potencialmente mortal / Syrena Whitner / Universidad de Hawái

Lucía Salazar

Lucía Salazar

El hongo candida auris, conocido por su resistencia a los tratamientos y por su facilidad para propagarse en hospitales, se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza de la sanidad europea. Y España, para sorpresa de muchos, encabeza el listado de países más afectados: de los más de 4.000 casos detectados en los últimos diez años, casi la mitad pertenecen a nuestro país.

Aunque no suele suponer un problema para personas sanas, este hongo ataca con fuerza a pacientes con defensas bajas, como enfermos crónicos, personas con cáncer o quienes se encuentran hospitalizados. Puede infectar la sangre, la piel o los pulmones y, en los casos más graves, provocar la muerte.

Los expertos coinciden en que lo más preocupante es su carácter multirresistente: sobrevive en superficies durante largos periodos de tiempo y resulta difícil de eliminar. "La infección sistémica es la más peligrosa, y en muchos casos puede ser mortal", advierte el microbiólogo Raúl Ortiz de Lejarazu.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha lanzado un mensaje claro: hacen falta medidas urgentes y coordinadas para frenar la expansión del candida auris. De momento, solo 17 de los 36 países europeos cuentan con redes nacionales de vigilancia y apenas 15 tienen protocolos de prevención específicos.

Noticias relacionadas y más

Mientras tanto, la comunidad científica recuerda la importancia de la detección temprana y de reforzar los sistemas hospitalarios. Porque el candida auris ha pasado de ser un caso aislado a convertirse en una amenaza global en apenas unos años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de seis horas
  2. Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
  3. Las cámaras del entorno de la casa del ganadero asesinado en Ribadesella no recogieron a los supuestos autores del crimen
  4. Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
  5. El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
  6. El curioso caso del barrio de Oviedo que rejuvenece camino de sus primeros cien años
  7. Bronca de Paunovic y 'caso Ilic': la contracrónica del Oviedo
  8. El alcalde de Ribadesella lamenta haberse enterado 'por la prensa' del nuevo retraso de las obras del puente: 'Sería muy perjudicial que afectase a la temporada alta

España lidera el avance del hongo ‘candida auris’ en Europa: resistente, contagioso y potencialmente mortal

España lidera el avance del hongo ‘candida auris’ en Europa: resistente, contagioso y potencialmente mortal

Muere un niño de dos años en un accidente doméstico en A Coruña

Muere un niño de dos años en un accidente doméstico en A Coruña

El postparto, una etapa tan bonita como intensa: la importancia de la información y el acompañamiento

El postparto, una etapa tan bonita como intensa: la importancia de la información y el acompañamiento

Lanzamientos de videojuegos de la semana: Dying Light The Beast y LEGO Voyagers se encargan de animar el calendario

Lanzamientos de videojuegos de la semana: Dying Light The Beast y LEGO Voyagers se encargan de animar el calendario

Los científicos desarrollan un chip 6G que es 10.000 veces más rápido que el 5G

Los científicos desarrollan un chip 6G que es 10.000 veces más rápido que el 5G

Ni Llanes, ni Cudillero: este es el pueblo asturiano perfecto para disfrutar del otoño en calma

Ni Llanes, ni Cudillero: este es el pueblo asturiano perfecto para disfrutar del otoño en calma

El Ibex 35 sube un 0,3% y se afianza en los 15.300 puntos a la espera de la Fed

El Ibex 35 sube un 0,3% y se afianza en los 15.300 puntos a la espera de la Fed
Tracking Pixel Contents