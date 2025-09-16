El cardiólogo Aurelio Rojas zanja el debate y responde a la gran pregunta: huevos, ¿sí o no?.

Durante décadas, el huevo fue señalado como un enemigo de la salud cardiovascular por su contenido en colesterol. Sin embargo, la evidencia científica más reciente ha desmontado esa creencia y el cardiologo malagueño Aurelio Rojas coincide: consumido con moderación, el huevo no aumenta el riesgo de enfermedad coronaria ni de mortalidad. De ahí que el doctor se haya propuesto zanjar el eterno debate en las redes.

Uno de los estudios más amplios, el PURE, realizado con 146.011 personas en 21 países, concluyó que comer un huevo al día no se asocia con mayor riesgo cardiovascular (Dehghan et al., American Journal of Clinical Nutrition, 2020). En la misma línea, un meta-análisis publicado en BMJ en 2013, que analizó datos de más de tres millones de personas, no halló relación entre el consumo moderado de huevo y la enfermedad coronaria. Investigaciones posteriores incluso apuntan a un efecto protector frente al ictus isquémico (Alexander et al., Journal of the American College of Nutrition, 2016).

Lejos de ser un alimento perjudicial, el huevo aporta nutrientes de gran valor, explica Rojas. Sus proteínas de alta calidad contribuyen al mantenimiento de la masa muscular, la colina resulta esencial para la función cerebral y la prevención del hígado graso, y los antioxidantes luteína y zeaxantina protegen tanto la visión como el corazón. Además, es un alimento saciante, accesible y económico.

No obstante, los especialistas advierten que el contexto de la dieta es determinante. En personas con diabetes tipo 2 que siguen patrones alimentarios poco saludables y ricos en ultraprocesados, un consumo elevado —más de siete huevos a la semana— sí podría incrementar el riesgo cardiovascular.

La conclusión es clara: el problema no está en el huevo, sino en el conjunto de la alimentación.