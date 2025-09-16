Un cardiólogo desvela los secretos de la ashwagandha: el último suplemento de moda

La ashwagandha, utilizada tradicionalmente en la medicina ayurvédica, ha ganado protagonismo en los últimos años como suplemento natural. Más allá de su fama como adaptógeno, diversos estudios científicos empiezan a detallar beneficios concretos en distintas áreas de la salud. El cardiólogo Aurelio Rojas, experto en divulgación en las redes sociales, se ha propuesto arrojar luz sobre el último suplemento de moda.

En el ámbito endocrino, ensayos clínicos han demostrado que puede mejorar la función tiroidea subclínica, al aumentar los niveles de T4 libre y reducir la TSH en personas con hipotiroidismo leve. No obstante, los especialistas insisten en la necesidad de consultar con un médico antes de incorporarla, especialmente en quienes ya están bajo tratamiento para el tiroides.

La evidencia también apunta a un impacto positivo en la salud sexual femenina. Investigaciones en mujeres con disfunción sexual revelaron mejoría en excitación, lubricación y satisfacción tras ocho semanas de suplementación. En paralelo, sus compuestos activos —los withanólidos— muestran un efecto antiinflamatorio al reducir la actividad de NF-κB y marcadores como IL-6 y TNF-α.

El control de peso es otro de los campos donde se han observado resultados: un ensayo clínico reflejó descensos en los niveles de cortisol y grasa abdominal, junto con una reducción del índice de masa corporal. En lo cognitivo, la planta parece proteger al cerebro frente al envejecimiento gracias al aumento de BDNF, proteína esencial para la memoria y la neuroplasticidad.

Los efectos cardioprotectores también están documentados. Algunos estudios señalan descensos en la presión arterial sistólica y mejoras en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, indicador clave de la salud del sistema nervioso autónomo.

La ashwagandha más investigada es la variedad KSM-66, con un contenido mínimo del 5% de withanólidos. Las dosis más habituales en los ensayos oscilan entre 300 y 600 miligramos diarios, administrados junto a comidas.

Sin embargo, no todo son ventajas. Se desaconseja su uso en embarazo, lactancia, enfermedades tiroideas no controladas y en casos de daño hepático o renal grave.

Un hallazgo singular es el que aporta la neuroimagen: estudios muestran que la ashwagandha modula la amígdala y la corteza prefrontal, reduciendo la hiperactividad cerebral vinculada al miedo y la ansiedad. Un efecto que podría explicar, en parte, su popularidad creciente como apoyo natural frente al estrés.