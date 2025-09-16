Esta es la fruta que ChatGPT recomienda eliminar de la dieta para evitar el hinchazón: "Por la fructosa y sorbitol"
La Inteligencia Artificial recopila datos de estudios y publicaciones en internet para hacer recomendaciones alimenticias
ChatGTP sabe de todo. También de alimentación. Se nutre de todos los estudios y publicaciones que hay en internet para elaborar una respuesta certera sobre nutrición. Aunque siempre recomienda visitar al médico, es capaz de responder con coherencia a la pregunta de una usuaria que le pide qué alimentos debe eliminar de su dieta para reducir el hinchazón que sufre desde hace días.
Empieza enumerando que las legumbres, aunque sanas, son de los alimentos que más gases producen. Contienen oligosacáridos que el intestino no puede digerir bien y que las bacterias fermentan, produciendo gases y distensión. Por eso, para muchas personas son el alimento que más hincha.
Lo más sorprendente es que en segundo lugar está la fruta, en concreto dos: la manzana y la pera. "Por la fructosa y sorbitol", argumenta ChatGPT. Aclara que esto solo provocaría hinchazón si se consume en exceso.
Entre las recomendaciones de la IA está eliminar las bebidas con gas y tener cuidado con los verduras crucíferas (brócoli, coliflor, coles de Bruselas, repollo).
Otro dato revelador: la cebolla y el ajo crudos y en exceso hinchan.
Los cinco alimentos que más hinchan
1. Legumbres
Se trata de lentejas, garbanzos, frijoles, habas, soja. Contienen oligosacáridos que fermentan y producen gases. Si te gustan, puedes probar lentejas rojas peladas (se digieren mejor) o bien sustituir parte de la proteína con pollo, pescado o huevos.
2. Verduras crucíferas
Brócoli, coliflor, coles de Bruselas, repollo están entre los alimentos con alto contenido en azufrados y fibra fermentable. Es decir, que hinchan. La alternativa es el calabacín, berenjena, zanahoria o calabaza, que son verduras más ligeras.
3. Bebidas con gas
Alternativa: agua sin gas, infusiones suaves (como menta o manzanilla), o agua con unas rodajas de pepino/limón para dar sabor.
4.Manzana y pera
Tienen fructosa y sorbitol, que pueden fermentar y causar gases. La alternativa es consumir frutas bajas en FODMAP como plátano maduro, uvas, cítricos o frutos rojos.
5.Ajo y cebolla
Estos dos alimentos crudos pueden provocar hinchazón porque son ricos en fructanos, que generan mucha fermentación. La solución es usarlos cocinados (son mejor tolerados) o dar sabor con cebollino, hierbas frescas o especias.
