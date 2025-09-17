Aurelio Rojas, médico: "Los besos reducen los dolores de cabeza, regulan el colesterol y queman calorías"
El cardiólogo aconseja besar con frecuencia porque tiene beneficios para la salud
¿Puede un beso mejorar nuestra salud? La respuesta es sí, si atendemos a un estudio de 2009, que reportó que las parejas que se besan con más frecuencia tienen menos estrés y sus niveles de colesterol eran menores.
"Además de quemar entre 2 y 26 calorías por minutos, besar puede ser más que bueno para tu corazón", sostiene el cardiólogo Aurelio Rojas. En su defensa sobre la importancia de besarse también apunta a otros beneficios. "Besarte con frecuencia puede ayudar a disminuir los dolores de cabeza, los dolores menstruales y ayudar a regular la presión arterial", detalla.
La lista de beneficios del beso es larga: también ayuda a verse más joven. En un beso se activan muchos músculos y ayuda a fortalecer la musculatura de la cara y el cuello y, por lo tanto, se potencia la generación de colágeno. "Todo esto contribuye a una piel más firme y joven", sostiene Rojas.
El mensaje del cargiólogo es claro: "es un simple gesto que activa procesos reales en tu cuerpo, con beneficios directos sobre el corazón, el metabolismo y el estado de ánimo".
El doctor Aurelio Rojas Sánchez es un reputado cardiólogo en Málaga con varios años de experiencia. Es experto en insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, prevención cardiovascular, arritmia, miocardiopatías, hipertensión arterial, cardiología deportiva o angina de pecho. En la actualidad, ha puesto todos sus conocimientos a disposición de sus pacientes y de todo el que le quiera escuchar a través de sus redes sociales. Ha creado en Instagram o TikTok una ventana de divulgación donde comparte consejos y estudios que pueden ser de utilidad para la sociedad.
Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, y se especializó en Cardiología a través de la residencia MIR, que realizó en el Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga, donde sigue trabajando hoy en día. Además, se formó en imagen cardíaca y cardiopatía estructural en el Lenox Hill Hospital en Nueva York.
