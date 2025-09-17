Café aliado o enemigo: esto es lo que debes saber si te afecta al sistema digestivo

La doctora María Muñoz, especialista en aparato digestivo, advierte que aunque el café es uno de los hábitos más extendidos en España, sus efectos digestivos varían mucho dependiendo del tipo que elijas. Según ella, factores como el proceso de tostado, los aditivos, e incluso el material del formato en que viene (cápsulas, soluble, molido, etc.), pueden influir bastante.

Cápsulas: prácticas, pero con riesgos escondidos

El formato en cápsulas es muy cómodo, pero la especialista señala que al calentarse el plástico o aluminio pueden liberar compuestos como furanos, que no son recomendables para el organismo. Además, dice, el sellado hermético de las cápsulas favorece la concentración de estas sustancias. Por ello recomienda no abusar de este tipo de café.

Café soluble: lo instantáneo con sus peros

En cuanto al café soluble, la doctora subraya que es altamente procesado, con aditivos y azúcares añadidos en muchos casos. También alerta sobre la formación de acrilamidas durante el tostado y secado intensos, componentes que se asocian con molestias digestivas, como reflujo, especialmente en personas con estómagos sensibles.

Molido y en grano: la opción intermedia y la preferida

El café molido aparece como una alternativa más equilibrada. La experta recomienda que sea de 100% arábica y de tostado natural, evitando la mezcla con torrefacto. Pero lo que realmente considera óptimo es el café en grano, que al molerse justo antes de prepararlo, conserva mejor los antioxidantes, tiene menor procesamiento, y permite controlar mejor frescura, tipo de tostado y cantidad.

La importancia de elegir bien sin eliminar el placer

La clave, según la doctora, no está en dejar de tomar café, sino en elegir el tipo que mejor le siente a cada persona. Sugiere probar, observar cómo reacciona tu organismo, moderar la cantidad, y preferir opciones menos agresivas si notas reflujo, acidez o molestias digestivas.

La especialista insiste en la moderación y en informarse bien sobre el café: saber qué tipo consumes, qué ingredientes lleva, cómo está procesado. También recuerda que los compuestos como acrilamidas y furanos son productos del calor y que en exceso podrían afectar la salud.