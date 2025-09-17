Los expertos aclaran (por fin) la duda de si es mejor ducharse por la mañana o por la noche
Elegir bien el momento de ducharse puede marcar la diferencia en la calidad del descanso
La ciencia lo confirma: una ducha templada entre una y dos horas antes de acostarse puede marcar la diferencia en la calidad del descanso. Lejos de ser solo un gesto de higiene, este hábito regula la temperatura corporal, acelera el inicio del sueño y favorece un descanso más profundo. El cardiólogo Aurelio Rojas ha querido resolver en su Instagram esta duda.
Un metaanálisis publicado en Sleep Medicine Reviews en 2019, que analizó 17 estudios, concluyó que las duchas calientes, entre 40 y 42,5 grados, mejoran la latencia del sueño, su eficiencia y la duración total. El efecto está relacionado con la influencia de la temperatura en hormonas clave como la melatonina y el cortisol, fundamentales para mantener en equilibrio el ritmo circadiano.
Los beneficios están ampliamente documentados: se reduce el tiempo necesario para conciliar el sueño, aumenta la proporción de sueño profundo y reparador, y se potencia la memoria, el sistema inmunológico y el estado de ánimo. Además, el buen descanso contribuye a la longevidad al disminuir el riesgo de patologías cardiovasculares, diabetes y deterioro cognitivo.
Tal y como explica el doctor en su publicación, la ducha nocturna emerge como una aliada sencilla, accesible y avalada por la ciencia para quienes buscan dormir mejor y vivir más tiempo con buena salud.
