Expertos advierten: este hábito de skincare puede destrozar tu piel

Las rutinas de skincare han pasado de ser un gesto sencillo a auténticos rituales interminables llenos de pasos, sérums y activos. Pero, según advierten los expertos, este exceso no siempre es sinónimo de salud: puede provocar justo lo contrario. Irritación, sequedad, piel sensible y hasta un problema cada vez más común, el llamado acné cosmético.

El dermatólogo Alejandro Fernández Casado, del Hospital CIMA de Sanitas, lo tiene claro: “menos es más”. La clave está en reducir la rutina a lo esencial: limpieza, hidratación y protección solar. Todo lo demás, si no está supervisado por un especialista, puede alterar el equilibrio natural de la piel y dañar su barrera protectora.

El peligro está en las combinaciones inadecuadas de activos: retinoides, ácidos exfoliantes y vitamina C son poderosos aliados… siempre que se usen con conocimiento. De lo contrario, pueden desencadenar dermatitis por contacto, irritación severa o brotes de granitos difíciles de controlar.

A esto se suma otro enemigo silencioso: la acumulación de productos densos, como aceites o cremas muy pesadas, que obstruyen los poros y multiplican los brotes de acné. Además, abusar de ciertos activos hace que la piel se acostumbre a ellos, perdiendo eficacia y generando dependencia.

Pero la belleza no se construye solo frente al espejo. Los especialistas recuerdan que la verdadera piel radiante empieza desde dentro. Una dieta rica en frutas cítricas, pescados grasos, frutos secos, semillas y verduras de hoja verde aporta los nutrientes necesarios para reparar, hidratar y proteger la piel frente al envejecimiento. Sin olvidar el té verde y, por supuesto, beber suficiente agua cada día.

En definitiva, la piel agradece la sencillez. Una rutina corta, productos adecuados y una alimentación equilibrada son la receta perfecta para lucir un cutis sano, luminoso y sin efectos secundarios.