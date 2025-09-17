Kanna y Blue Lotus: estas son las soluciones naturales que debes conocer para la ansiedad y el estrés

El estrés y la ansiedad son hoy en día problemas crecientes en España: insomnio, nerviosismo continuo y preocupaciones que no cesan son ejemplos de ello. Aunque la psicoterapia y los medicamentos son fundamentales, muchas personas exploran también remedios naturales que puedan complementar esos tratamientos sin tantos efectos secundarios.

Kanna: tradición sudafricana con respaldo científico

La kanna, planta originaria de Sudáfrica, ha sido utilizada tradicionalmente por pueblos indígenas para mejorar el estado de ánimo, socializar o aliviar tensiones. Su compuesto activo más estudiado, la mesembrina, parece influir en los niveles de serotonina en el cerebro, de forma similar (aunque más suave) a los inhibidores de la recaptación de serotonina usados en algunos psicofármacos.

Blue Lotus: calma ancestral del Nilo

El blue lotus o loto azul fue venerado en el antiguo Egipto tanto como símbolo espiritual como por sus efectos sobre el ánimo y la mente. Hoy en día se usa principalmente como infusión, extracto o resina. Se cree que compuestos como la nuciferina y la aporfina le dan propiedades sedantes suaves, que podrían ayudar a conciliar el sueño, calmar la tensión nerviosa y generar sensación de serenidad.

Lo que dice la ciencia

Aunque hay estudios que apuntan a efectos beneficiosos ligeros —por ejemplo con ansiedad leve o estrés moderado— la evidencia científica aún es limitada. No hay ensayos clínicos robustos que confirmen eficacia y seguridad a largo plazo. Además, expertos alertan que estas plantas entran en la categoría de fitoterapia psicoactiva, lo cual se traduce en que pueden tener interacciones con medicamentos, dosis difíciles de controlar y efectos secundarios si no se usan de forma adecuada.

Precauciones necesarias antes de usar estas plantas

No se recomienda usar kanna en combinación con antidepresivos del tipo ISRS, porque podría potenciar sus efectos y generar riesgos. También es importante asegurarse de que los productos sean de calidad, que las dosis estén claramente especificadas, que provengan de distribuidores confiables y comenzar con dosis bajas, vigilando posibles reacciones adversas.

El interés por alternativas naturales para afrontar ansiedad y estrés sigue al alza. Por ahora, lo más recomendable es verlas como herramientas complementarias de hábitos de vida saludables y apoyo psicológico.