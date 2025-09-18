Cómo rescatar tus uñas después del verano: la guía definitiva para volver a lucir manicura perfecta
Tras el verano, tus uñas necesitan un rescate urgente
El verano deja recuerdos inolvidables… y también estragos en nuestra piel, cabello y uñas. Tras semanas de sol, cloro, salitre y esmaltes permanentes, muchas notan sus uñas secas, frágiles y quebradizas. Pero no todo está perdido: con pequeños gestos diarios y los consejos adecuados, todavía puedes devolverles su fuerza y belleza antes de que llegue el otoño.
El verano, un enemigo silencioso
Aunque solemos culpar al invierno, lo cierto es que el calor también pasa factura. Horas en la piscina, exposiciones prolongadas al sol y esmaltes que permanecen demasiado tiempo debilitan la uña. El cloro, mucho más agresivo que el agua del mar, y la deshidratación que provoca el exceso de inmersión son factores clave. “Una uña seca es más frágil y más propensa a infecciones”, advierten desde Druni.
El error más común: esmaltes eternos
Una de las prácticas más dañinas es dejar el esmalte durante semanas, especialmente en los pies. Esto crea una película que favorece la sequedad y puede causar manchas blancas o desprendimiento de queratina. Los expertos recomiendan cambiar el esmalte cada 7 días en manos y cada 2-3 semanas en pies, siempre usando base protectora y top coat.
Hidratación, el gesto salvador
La clave para unas uñas fuertes está en la hidratación. No basta con aplicar crema de manos: hay que cuidar también el contorno con aceites y bálsamos específicos. Al masajear la zona a diario, se fortalece la uña desde la raíz, evitando estrías y roturas.
Semipermanente sí, pero con cabeza
El esmalte semipermanente es práctico, pero no conviene abusar. Nunca debe dejarse más de la cuenta y, sobre todo, hay que evitar arrancarlo con las manos. Lo ideal es retirarlo de forma segura cada 10-12 días en manos y cada 3 semanas en pies, utilizando acetona, algodón y papel de aluminio. Después, un descanso con endurecedor o uñas al natural será el mejor tratamiento.
Rutina básica para unas manos bonitas
- Hidratación diaria: crema ligera por la mañana y más rica por la noche.
- Cutículas cuidadas: no las cortes, hidrátalas con bálsamo nutritivo.
- Corte y limado suaves: cortaúñas preciso y lima de grano fino para evitar roturas.
Con estas pautas, tus uñas resistirán mejor los estragos del verano y llegarán al otoño más fuertes, sanas y bonitas.
