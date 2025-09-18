¿Tomas creatina? Estos son los tres errores más comunes a la hora de consumir el suplemento de moda

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y eficaces, pero su beneficio real depende de cómo se utilice. Así lo explica el cardiólogo aurelio Rojas en sus redes sociales. Según explica el doctor, es frecuente encontrar deportistas que pierden dinero y resultados al repetir los mismos fallos.

El primero es no tomarla a diario. La creatina no actúa como un impulso puntual, sino acumulándose en las reservas de fosfocreatina del músculo y el cerebro. Solo con constancia se logra optimizar la producción de ATP, la principal fuente de energía del organismo.

El segundo error es descuidar la hidratación. La creatina atrae agua al interior de las células para favorecer la síntesis proteica y mejorar el rendimiento. Si la ingesta de líquidos no es suficiente, pueden aparecer calambres, mareos, molestias digestivas e incluso sobrecarga renal.

El tercer fallo habitual es el exceso de dosis. El músculo tiene un límite de saturación: lo que no se aprovecha se elimina por la orina, sin añadir beneficios y con el riesgo de generar problemas gastrointestinales.

La evidencia científica es clara en cuanto a las pautas adecuadas. Tal y como explica rojas, la forma más respaldada es la creatina monohidrato, en una dosis de entre 3 y 5 gramos diarios, preferiblemente junto a las comidas para mejorar su absorción. Además, se recomienda calcular la ingesta de agua multiplicando el peso corporal en kilos por 40 mililitros. Y lo más importante: la suplementación debe mantenerse todos los días, también en jornadas de descanso.

En resumen, la creatina puede ser una gran aliada para el rendimiento físico y la salud, siempre que se use con rigor, disciplina y bajo una estrategia bien fundamentada.