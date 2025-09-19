Darío Rodríguez, el asturiano que con 17 años fue diagnosticado de un tumor cerebral tras un año con dolor de cabeza: "Me operaron dos veces y después vinieron la quimio y la radio"
"Me lo dijeron justo el día que acababa primero de Bachillerato", explica
Demi Taneva
Si sobrevivir al cáncer en la edad adulta es duro, lo es aún más cuando la enfermedad llega en edades tempranas. Sobrevivir al cáncer infantil significa crecer entre hospitales y aprender a vivir después de la enfermedad. Detrás de cada diagnóstico hay historias de resiliencia. Sus voces hablan de dolor, pero sobre todo de vida, de recuperar la rutina. Una de esas voces es la de Darío Rodríguez Mayo, de Tineo, que fue diagnosticado con 17 años de un tumor cerebral tras un año con dolores de cabeza y mareos. "Me lo dijeron justo el día que acababa primero de Bachillerato. Me operaron dos veces y después vinieron la quimio y la radioterapia".
El tratamiento le obligó a pasar del área de adultos, rodeado de pacientes mayores, a la planta infantil, junto a niños que veían dibujos animados: "No encajaba en un sitio ni en otro. Por eso reivindicamos espacios específicos para adolescentes con cáncer".
Ya en la primera sesión de quimioterapia el tumor desapareció. Terminó el tratamiento, recuperó fuerzas y pudo volver al instituto. "Uno de los días más felices fue cuando pude volver a correr, después de meses sin poder hacerlo". Hoy es maestro de Primaria y participa en multitud proyectos solidarios y charlas para concienciar: "Queremos ayudar a quienes ahora están pasando por lo que nosotros vivimos. Es muy bonito y gratificante poder dar un poco de luz y apoyar a otros niños".
Al igual de Darío, otros jóvenes asturianos que han padecido cáncer en la infancia han relatado sus experiencias a LA NUEVA ESPAÑA. Las historias de Samuel, Darío, Victoria, Camila y Paula reflejan que el cáncer infantil no termina con el alta médica. También muestran que, pese a las cicatrices, hay enseñanzas que marcan el futuro.
Los datos
El cáncer infantil en cifras
El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) atiende cada año una treintena de nuevos casos de cáncer infantil, con una supervivencia relativa que ronda el 80%. Este cálculo se realiza a los cinco años del diagnóstico y el porcentaje oscila entre el 75 y el 90%. Se trata de una cifra más elevada que en la edad adulta, similar a la media del Sistema Nacional de Salud y de los países próximos.
Localizaciones más frecuentes
Por tipos, las leucemias y los linfomas representan más de un tercio de los diagnósticos, seguidas por los tumores del sistema nervioso central. El área de oncohematología del HUCA ha practicado en la última década más de medio centenar de trasplantes de médula ósea a menores, con unos índices de curación muy elevados.
- Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
- ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
- Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
- Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar
- Luto en la abogacía de Gijón por la muerte de Cristino Abel Díaz y Marta Felgueroso
- La Fundación Caja Rural de Asturias compra un local de 1.200 metros en Oviedo para convertirlo en su sede