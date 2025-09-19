Darío Rodríguez, el asturiano que con 17 años fue diagnosticado de un tumor cerebral tras un año con dolor de cabeza: "Me operaron dos veces y después vinieron la quimio y la radio"

Si sobrevivir al cáncer en la edad adulta es duro, lo es aún más cuando la enfermedad llega en edades tempranas. Sobrevivir al cáncer infantil significa crecer entre hospitales y aprender a vivir después de la enfermedad. Detrás de cada diagnóstico hay historias de resiliencia. Sus voces hablan de dolor, pero sobre todo de vida, de recuperar la rutina. Una de esas voces es la de Darío Rodríguez Mayo, de Tineo, que fue diagnosticado con 17 años de un tumor cerebral tras un año con dolores de cabeza y mareos. "Me lo dijeron justo el día que acababa primero de Bachillerato. Me operaron dos veces y después vinieron la quimio y la radioterapia".

El tratamiento le obligó a pasar del área de adultos, rodeado de pacientes mayores, a la planta infantil, junto a niños que veían dibujos animados: "No encajaba en un sitio ni en otro. Por eso reivindicamos espacios específicos para adolescentes con cáncer".

Ya en la primera sesión de quimioterapia el tumor desapareció. Terminó el tratamiento, recuperó fuerzas y pudo volver al instituto. "Uno de los días más felices fue cuando pude volver a correr, después de meses sin poder hacerlo". Hoy es maestro de Primaria y participa en multitud proyectos solidarios y charlas para concienciar: "Queremos ayudar a quienes ahora están pasando por lo que nosotros vivimos. Es muy bonito y gratificante poder dar un poco de luz y apoyar a otros niños".

Al igual de Darío, otros jóvenes asturianos que han padecido cáncer en la infancia han relatado sus experiencias a LA NUEVA ESPAÑA. Las historias de Samuel, Darío, Victoria, Camila y Paula reflejan que el cáncer infantil no termina con el alta médica. También muestran que, pese a las cicatrices, hay enseñanzas que marcan el futuro.