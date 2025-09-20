Dolor de estómago: estos son los alimentos ideales para hacer dieta blanda
Cuando el dolor de estómago aparece, lo más importante es saber elegir bien qué comer
El malestar estomacal es una de esas molestias que todos hemos sufrido alguna vez y que nos deja sin ganas de nada. En esos momentos, la recomendación más repetida es seguir una dieta blanda, que consiste en alimentos de fácil digestión, sin condimentos ni grasas, y que ayudan a recuperar la flora intestinal.
La nutricionista Jenny García lo explica claro: antes de todo, hay que identificar la causa del malestar, ya sea diarrea, indigestión o virus. En cualquier caso, la hidratación es clave, no solo con agua, sino también con sales y electrolitos para reponer lo que el cuerpo pierde.
¿Y qué comer?
- Verduras cocidas como zanahoria o zapallito italiano, combinadas con papa sancochada.
- Proteínas suaves como pollo, claras de huevo o pescado, preparados al vapor, a la plancha o en sudado.
- Frutas ligeras, como manzana, membrillo o durazno, mejor en compotas o mazamorras.
Lo ideal es evitar los excesos de fibra y optar siempre por lo que el cuerpo tolere mejor. Y, por supuesto, si el malestar dura más de tres días, hay que acudir al médico, porque la deshidratación puede tener consecuencias muy graves.
La dieta blanda, en definitiva, no solo ayuda a calmar el estómago, sino que devuelve al cuerpo el equilibrio necesario para recuperarse sin complicaciones.
