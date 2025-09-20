Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando no duermes bien

Si no sueles dormir bien por las noches, deberías tener mucho cuidado porque afecta a tu cerebro.

Así lo explican en el canal de Tik Tok Salud 360, donde señalan que "si no duermes bien, tu cerebro se pone en modo zombie. No piensas igual, no memorizas bien y te vuelves más lento que Windows XP con 10 pestañas abiertas".

Explican que "tu corteza prefrontal, que es la parte que te ayuda a tomar buenas decisiones, se apaga. Cuando despiertas, el sistema límbico, que controla las emociones, se vuelve loco sin sueño. Por eso estás irritable, triste, ansioso. Hasta las hormonas del estrés se disparan y ahí vas con el corazón a mil, aunque estés sentado viendo TikToks".

Asimismo, "empiezas a envejecer más rápido, tu sistema inmunológico se debilita y puede causarte depresión o Alzheimer. Disfrazas el cansancio, pero por dentro te estás cayendo a pedazos".

Es muy probable que últimamente hayas oído hablar de los probióticos y sus supuestos beneficios para la salud. Sin embargo, antes de tomarlos, hay ciertos aspectos que deberías conocer, porque no todo lo que se dice es cierto.

Desde el canal de TikTok Farmacéuticos, explican que los probióticos son microorganismos vivos que se encuentran en alimentos como el yogur o en forma de suplementos alimenticios. Aunque se les atribuyen muchas propiedades positivas, no todas están respaldadas por estudios científicos sólidos.

Uno de los puntos clave que destacan es que no todos los probióticos son iguales. La eficacia depende del tipo específico de microorganismo y de la cantidad administrada (medida en UFC, unidades formadoras de colonias). Además, es fundamental no confundir los probióticos con los prebióticos o postbióticos, ya que cada uno cumple funciones distintas en el organismo.

En algunos casos, los probióticos pueden resultar útiles, por ejemplo, para prevenir la diarrea asociada al uso de antibióticos. Pero también hay situaciones en las que su uso no es recomendable, especialmente en personas con el sistema inmunitario debilitado, ya que podrían representar un riesgo.

Beneficios

En resumen: los probióticos pueden ser beneficiosos, pero no son para todo el mundo ni funcionan igual en todos los casos. Antes de empezar a tomarlos, lo mejor es consultar con un profesional sanitario.