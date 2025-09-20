Manzana y ajo, dos alimentos que combinan a la perfección para mejorar tu salud

¿Quieres comer de manera más saludable? Pues apúntate estos trucos, como combinar manzana y ajo.

Y es que hay una serie de cosas que puedes hacer para comer de manera más saludable. Te lo cuenta el canal de Tik Tok Sánate consciente, donde señalan que "si comes una manzana después de comer ajo, las enzimas de la manzana descomponen los compuestos de azufre del ajo y se te va el mal aliento".

Pero esto no se queda ahí, y es que "si cocinas patata y luego la dejas enfriar en el refrigerador antes de comerla, aumentará su contenido de almidón resistente, lo que es mejor para controlar el azúcar en la sangre". Además, "si comes tomates cocidos con un poco de aceite de oliva, absorberás cinco veces más licopeno, un antioxidante que protege el corazón".

"Si rayas las zanahorias antes de comerlas, absorberás más beta-caroteno, un antioxidante que cuida la salud de tu piel; y si congelas los arándanos antes de comerlos, el frío rompe las paredes celulares y libera más antocianinas, compuestos que protegen tu memoria y función cerebral".

Si eres de los que duerme mal por las noches, deberías saber que esto no solo te deja cansado: también tiene graves consecuencias para tu cerebro.

Desde el canal de TikTok Salud 360 advierten que, cuando no descansas bien, tu mente entra en lo que llaman "modo zombi". Eso significa que tu capacidad para pensar, recordar y reaccionar se ve seriamente afectada. Como ellos dicen con humor, te vuelves "más lento que Windows XP con 10 pestañas abiertas".

Y es que el sueño deficiente altera el funcionamiento de áreas clave del cerebro. La corteza prefrontal, encargada de tomar decisiones racionales, se apaga, mientras que el sistema límbico, que regula las emociones, se descontrola. ¿El resultado? Te levantas más irritable, ansioso o incluso triste, sin saber muy bien por qué.

Además, la falta de sueño dispara el cortisol, la hormona del estrés, haciendo que tu corazón lata más rápido... incluso si solo estás sentado viendo TikToks. Pero los efectos no acaban ahí.

Dormir mal de forma habitual puede llevarte a envejecer antes de tiempo, debilitar tu sistema inmunológico e incluso aumentar el riesgo de depresión o Alzhéimer. Aunque intentes disimular el cansancio con café o buen humor, por dentro tu cuerpo se está resintiendo

Dormir no es un lujo, es una necesidad vital. Tu cerebro te lo agradecerá.