Las máscaras LED, el secreto beauty que ya no falta en los tocadores más trendy
De clínicas de lujo a gadgets caseros: el accesorio beauty más deseado del momento
Las hemos visto en Instagram, en los tocadores de celebrities y ahora también al alcance de cualquiera. Las máscaras faciales con luz LED han dejado de ser un tratamiento futurista reservado a clínicas estéticas para convertirse en el nuevo dispositivo estrella de quienes buscan una piel más joven, firme y luminosa sin pasar por quirófano.
¿Moda pasajera o revolución beauty?
La tecnología LED no es solo postureo: distintos colores de luz actúan directamente en las células de la piel. La luz roja e infrarroja estimula la producción de colágeno y reduce arrugas, mientras que la luz azul combate el acné eliminando bacterias. El resultado: un rostro más uniforme y rejuvenecido desde la primera semanas de uso.
Para quién están recomendadas
Aunque cualquiera puede beneficiarse, los expertos las recomiendan sobre todo a partir de los 35-40 años, cuando los primeros signos de envejecimiento empiezan a asomar. También ayudan en casos de piel apagada, manchas, rosácea o falta de firmeza. Eso sí: antes de empezar, conviene consultar al dermatólogo si se están tomando medicamentos fotosensibilizantes o existen problemas cutáneos previos.
Cómo elegir la mejor
Los especialistas avisan: no todas las máscaras son iguales. Conviene fijarse en:
- Certificación médica, para garantizar seguridad.
- Potencia alta, que reduce el tiempo de uso.
- Diseño flexible, que se ajuste bien al rostro.
- Cobertura completa, incluyendo zonas delicadas como el entrecejo.
- Apagado automático, clave para no dañar la piel si se supera el tiempo recomendado.
Resultados y uso
La constancia es la clave del éxito. Se recomienda usarlas entre 3 y 5 veces por semana durante un máximo de 10 minutos. Los primeros efectos visibles —piel más firme y luminosa— pueden aparecer en 2 a 4 semanas, mientras que la reducción de arrugas y manchas llega tras un par de meses.
El gadget estrella del momento
Indoloras, rápidas y con resultados reales, las máscaras LED se han convertido en el accesorio beauty de moda. Un tratamiento digno de celebrities que ahora cualquiera puede incorporar a su rutina desde casa, y que promete seguir marcando tendencia como el nuevo secreto para presumir de piel perfecta.
- Mar Berjón, pareja del ganadero asesinado en su casa de Cueves (Ribadesella): 'Los que mataron a Toño no merecen vivir
- La desconocida playa de Asturias con arena blanca y dos orillas que solo se puede visitar con la marea baja
- El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
- ¿Por qué no ladraron los perros en el ataque al ganadero asesinado a golpes en Ribadesella? La viuda muestra la razón
- Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', cancela la gira para someterse a un tratamiento contra el cáncer
- El vuelco de un camión con una carga de áridos corta la Autovía a la altura de Berbes (Ribadesella) en sentido Cantabria
- La Peña, en Salas, cuenta con una pareja de jóvenes ganaderos 'por vocación' que trabajan con más de 200 cabezas de ganado
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times