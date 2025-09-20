Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las máscaras LED, el secreto beauty que ya no falta en los tocadores más trendy

Lucía Salazar

Las hemos visto en Instagram, en los tocadores de celebrities y ahora también al alcance de cualquiera. Las máscaras faciales con luz LED han dejado de ser un tratamiento futurista reservado a clínicas estéticas para convertirse en el nuevo dispositivo estrella de quienes buscan una piel más joven, firme y luminosa sin pasar por quirófano.

¿Moda pasajera o revolución beauty?

La tecnología LED no es solo postureo: distintos colores de luz actúan directamente en las células de la piel. La luz roja e infrarroja estimula la producción de colágeno y reduce arrugas, mientras que la luz azul combate el acné eliminando bacterias. El resultado: un rostro más uniforme y rejuvenecido desde la primera semanas de uso.

Para quién están recomendadas

Aunque cualquiera puede beneficiarse, los expertos las recomiendan sobre todo a partir de los 35-40 años, cuando los primeros signos de envejecimiento empiezan a asomar. También ayudan en casos de piel apagada, manchas, rosácea o falta de firmeza. Eso sí: antes de empezar, conviene consultar al dermatólogo si se están tomando medicamentos fotosensibilizantes o existen problemas cutáneos previos.

Cómo elegir la mejor

Los especialistas avisan: no todas las máscaras son iguales. Conviene fijarse en:

  • Certificación médica, para garantizar seguridad.
  • Potencia alta, que reduce el tiempo de uso.
  • Diseño flexible, que se ajuste bien al rostro.
  • Cobertura completa, incluyendo zonas delicadas como el entrecejo.
  • Apagado automático, clave para no dañar la piel si se supera el tiempo recomendado.

Resultados y uso

La constancia es la clave del éxito. Se recomienda usarlas entre 3 y 5 veces por semana durante un máximo de 10 minutos. Los primeros efectos visibles —piel más firme y luminosa— pueden aparecer en 2 a 4 semanas, mientras que la reducción de arrugas y manchas llega tras un par de meses.

El gadget estrella del momento

Indoloras, rápidas y con resultados reales, las máscaras LED se han convertido en el accesorio beauty de moda. Un tratamiento digno de celebrities que ahora cualquiera puede incorporar a su rutina desde casa, y que promete seguir marcando tendencia como el nuevo secreto para presumir de piel perfecta.

