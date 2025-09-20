Muchas personas tienen la duda de si es mejor el pan de trigo o el de centeno. Pues aquí te la vamos a resolver.

Bueno, lo va a hacer la tiktoker Boticaria García, quien señala que "cuando comemos pan de trigo es porque es un cereal que soporta un poquito de frío y eso encaja perfecto con el clima mediterráneo".

En cuanto al centeno, "es un cereal del norte, aguanta mucho más el frío y por eso es tan común en los países nórdicos". Pero es que además, "Sí, el centeno tiene menos gluten que el trigo, por eso el pan queda menos esponjoso. Pero ojo, eso no significa que los celíacos puedan comerlo, porque el centeno también tiene gluten".

Otra cosa que se dice es que el centeno tiene más proteína que el trigo y Boticaria asegura que "quizá un poco más, pero no es algo muy significativo". Donde si destaca el centeno es en las vitaminas y minerales, "la harina de centeno tiene el doble de calcio, el doble de magnesio, también duplica la vitamina E y los folatos. Pero bueno, si eliges el pan de centeno solo por el hierro o el calcio, recuerda que hay otros alimentos donde estos nutrientes están en mucha mayor cantidad".

Así que, cuál es la conclusión de la tiktoker, pues que "el pan de trigo o de centeno es más o menos lo mismo, siempre y cuando sea integral".

Durante años, muchas personas se han preguntado si consumir huevos es realmente saludable. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto?

La divulgadora Boticaria García aborda esta cuestión en uno de sus vídeos en TikTok, donde explica que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) ha actualizado recientemente los criterios para definir qué alimentos se consideran saludables.

Anteriormente, un alimento debía ser bajo en sodio (es decir, poco salado), en grasas totales, grasas saturadas y colesterol para entrar en esa categoría. Sin embargo, estos parámetros han cambiado.

Según la nueva clasificación, ahora un alimento saludable debe ser bajo en sodio y en grasas saturadas, pero ya no se penalizan todas las grasas ni el colesterol. Además, se pone especial énfasis en que también sea bajo en azúcares añadidos —algo que en el pasado no se consideraba tan perjudicial.

Con esta nueva perspectiva, el huevo deja atrás su mala reputación y se incorpora al grupo de alimentos saludables.

La duda

Y la gran duda: ¿cuántos huevos se pueden comer al día? La respuesta varía según el contexto y los hábitos de cada persona, pero en términos generales, consumir entre uno y dos huevos diarios es una elección adecuada.