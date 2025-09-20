Esto es todo lo que tienes que saber antes de tomar probióticos
No es oro todo lo que parece
Seguro que últimamente has escuchado hablar sobre los probióticos y los muchos beneficios que tiene. Pues no es oro todo lo que parece, esto es lo que tienes que saber antes de tomarlos.
Nos lo cuentan desde el canal de Tik Tok Farmacéuticos, donde señalan que "los probióticos son microorganismos vivos presentes en alimentos como el yogur o en complementos alimenticios. En los últimos años se les han atribuido muchos beneficios,pero no todos están respaldados por evidencia científica".
Y es que no todos los productos son iguales: el tipo de microorganismo y la dosis (UFC) son clave; además, no debes confundirlos con prebióticos o postbióticos.
Además, pueden ser útiles, por ejemplo, al tomar antibióticos para prevenir la diarrea. Sin embargo, pueden estar contraindicados, especialmente en personas inmunodeprimidas.
¿Sabes cuál es la planta más venenosa de Europa? El farmacéutico Guille, conocido en TikTok como "Farmacéutico Enfurecido", nos lo explica en uno de sus vídeos, revelando también algunos de sus antiguos usos medicinales.
Según comenta, esta planta llegó a utilizarse en forma de cataplasma para aliviar dolores de forma localizada. El inconveniente, como él mismo advierte con ironía, es que “a veces no solo quitaba el dolor... lo quitaba para siempre”.
Aunque muchos pensarían que la más peligrosa es la cicuta, Guille aclara que esa solo es la más conocida. En realidad, el título de la más venenosa lo ostenta el acónito, cuyo nombre proviene del griego aconiton, que significa precisamente “planta venenosa”.
Tóxico
Esta especie contiene una sustancia llamada aconitina, un compuesto altamente tóxico capaz de provocar la muerte en apenas unos minutos.
