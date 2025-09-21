Aurelio Rojas, cardiólogo: "El kéfir es mejor que el yogur normal y nos ayuda a controlar el colesterol"

¿Yogur o kéfir? Más allá de los gustos personales acerca del sabor o la textura de estos alimentos, el cardiólogo Aurelio Rojas, expone cuáles son los beneficios del kéfir, una bebida fermentada de origen milenario que cada día está más presente en la dieta de los españoles.

El kéfir es una bebida láctea (o a veces de agua) fermentada, originaria del Cáucaso, que contiene probióticos, vitaminas, proteínas y minerales. Se usa para mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunitario y la salud ósea, además de ser un alimento que ayuda a regular la flora intestinal y puede tener efectos antiinflamatorios y antimicrobianos.

Los beneficios del kéfir

El cardiólogo Aurelio Rojas responde a las dudas más frecuentes sobre este alimento.

"El kéfir mejora la microbiota intestinal y ayuda a reducir la inflamación"

y ayuda a reducir la inflamación" "Contribuye a controlar el colesterol y a mejorar la función cardíaca"

y a mejorar la función cardíaca" Es mejor que el yogur normal, sobre todo en diversidad de probióticos "

" "Puede mejorar el estado de ánimo y reducir el riesgo de depresión y ansiedad"

y reducir el riesgo de depresión y ansiedad" "Sirve para tener mejor piel y menos acné "

" "Si lo tomas por la mañana junto a fruta fresca rica en vitamina C, como el kiwi o las fresas, aumentas la acción de los probióticos, mejoras las defensas y disminuyes el cortisol, la hormona del estrés"

El kéfir también tiene una serie de contraindicaciones o aspectos a tener en cuenta. El cardiólogo, por ejemplo, aclara que no lo pueden tomar las personas con intolerancia a la lactrosa. Otro dato a saber: "puede dar gases o diarrea, sobre todo si lo tomas en exceso".

Con todo, el kéfir es un alimento muy interesante que cobra protagonismo en la dieta por sus propiedades. "Puede marcar una gran diferencia en tu energía y en tu corazón", recuerda Rojas. Motivo más que de sobra para tener este superalimento en la lista de la compra.