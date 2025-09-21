Si eres diabético o lo es alguien de tu familia deberías saber esto: "Son esenciales"

¿Tú o alguien de tu familia tiene diabetes? Pues sigue leyendo porque esto te interesa, y es que hay una serie de bulos sobre esta enfermedad: "Son esenciales".

Te lo cuentan en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, donde señalan que "la diabetes es una enfermedad muy común… y también muy rodeada de peligrosos mitos".

Uno de elloses que "no puedo tener diabetes porque apenas tomo azúcar”. Pero eso es falso porque "la alimentación inadecuada (grasas, ultraprocesados) y la genética también influyen".

Otro bulo es que "las personas con diabetes no pueden comer plátanos o uvas”. Pero tampoco es verdad, porque "toda la fruta puede formar parte de una dieta equilibrada, siempre controlando el azúcar".

Y de regalo, el más destacado de todos los bulos: “Los medicamentos no son necesarios”. Eso no es verdad, porque "a veces basta con dieta, pero si es necesario, los medicamentos antidiabéticos son esenciales para proteger tu salud".

En el mundo de la belleza y la estética, uno de los procedimientos más demandados en los últimos años es el relleno de labios. Sin embargo, como ocurre con muchas tendencias, han surgido alternativas caseras que prometen resultados similares sin necesidad de pasar por el quirófano. Una de estas modas virales es el llamado lip cupping, una técnica que se ha hecho popular en redes sociales como TikTok.

¿Qué es el lip cupping?

Esta técnica consiste en crear vacío sobre los labios, utilizando objetos como vasos pequeños, frascos o tapas, para provocar un efecto de succión. El objetivo es que la sangre se acumule en la zona, haciendo que los labios se vean más hinchados y voluminosos durante un corto periodo de tiempo. En centros especializados existen dispositivos diseñados específicamente para esto, pero muchos lo intentan con objetos improvisados, aumentando así los riesgos.

El farmacéutico Álvaro Fernández advierte

El popular farmacéutico de TikTok, Álvaro Fernández (@farmaceuticofernandez), ha lanzado una advertencia sobre los peligros del lip cupping a través de su perfil: "Esta técnica genera un vacío que provoca succión, haciendo que la sangre se acumule en los labios, dándoles un aspecto temporalmente más voluminoso. Sin embargo, tiene muchas contraindicaciones y puede ser muy perjudicial.”

Entre los efectos secundarios más comunes se encuentran los hematomas, pero también hay consecuencias mucho más serias.

¿Cuáles son los riesgos del lip cupping?

Aunque el resultado pueda parecer atractivo al principio, los efectos solo duran unas pocas horas, y el precio a pagar puede ser alto. Según la clínica de cirugía plástica North Shore Aesthetics, esta técnica puede:

Cortar la circulación sanguínea en los labios.

en los labios. Dañar nervios faciales, provocando entumecimiento o pérdida de sensibilidad.

faciales, provocando entumecimiento o pérdida de sensibilidad. En casos extremos, incluso puede derivar en una necrosis o amputación parcial del tejido labial.

del tejido labial. Existe también el peligro de que el objeto utilizado se rompa, causando cortes en labios o cara.

Conclusión

Aunque el lip cupping pueda parecer una forma rápida y económica de lucir unos labios más carnosos, es una técnica casera peligrosa que no cuenta con respaldo médico. Los profesionales de la salud, como el farmacéutico Álvaro Fernández, coinciden en que se trata de una práctica no recomendada, con más riesgos que beneficios.

Antes de seguir cualquier moda estética, especialmente aquellas que involucran cambios físicos, lo mejor es consultar a un profesional y optar por métodos seguros y certificados.