Los procesados que no son tan malos: cómo elegirlos bien sin morir en el intento

Cada vez que escuchamos la palabra “ultraprocesados” pensamos en comida rápida, azúcares ocultos y calorías vacías. Pero, aunque suene sorprendente, no todos son tan dañinos como creemos. Expertos en nutrición recuerdan que dentro de esta gran familia hay matices, y algunos productos pueden formar parte de nuestra dieta sin remordimientos.

¿Qué son realmente los ultraprocesados?

La clave está en saber de qué hablamos. Según la clasificación NOVA de la FAO, los ultraprocesados son los de la categoría más “artificial”, con mayor número de ingredientes industriales. Pero entre ellos hay de todo: desde bollería industrial hasta conservas que pueden resultar útiles en el día a día.

Los procesados intermedios, como legumbres en bote, frutas en conserva o incluso algunos embutidos, no entran en la misma “lista negra”. Y aquí es donde está el truco: aprender a diferenciar.

Los consejos de los expertos para no equivocarte

La nutricionista Clare Collins, de la Universidad de Newcastle, ha dado tres pistas infalibles para no meter la pata en el súper:

Moderación, la palabra mágica

La conclusión es clara: no hace falta vivir a base de brócoli y pollo a la plancha para estar sano. Un ultraprocesado ocasional no arruinará tu salud, siempre y cuando la base de tu alimentación siga siendo variada y equilibrada.