¿Sabías que la agorafobia es más común entre las mujeres que entre los hombres?
Se trata de un trastorno de la salud mental
Seguro que en más de una ocasión has escuchado hablar sobre la agorafobia pero no tienes mucha idea de en qué consiste. Pues se trata de un trastorno de la salud mental que es más común entre las mujeres que entre los hombres.
Lo cuentan desde el canal de Tik Tok de Farmacéuticos donde aseguran que "se caracteriza por un miedo o ansiedad intensos asociados a espacios en los que la persona afectada se siente insegura. Comúnmente, estos espacios son el transporte público, espacios abiertos, sitios cerrados y al encontrarse en medio de una multitud o al estar solo fuera de casa".
Señalan que "por eso, su nombre deriva de los términos griegos agorá, que designaba a la plaza pública de una ciudad, y fobia, que significa miedo".
Se estima que aproximadamente el 5 por ciento de la población sufre agorafobia; y, como aseguran, "es más común entre las mujeres y entre aquellas personas que también sufren ataques de pánico".
En cuanto al tratamiento "consiste habitualmente en psicoterapia, que ayuda a manejar estas situaciones y reducir la ansiedad asociada a ellas. En ocasiones, también se emplean ansiolíticos como alprazolam, o antidepresivos, principalmente inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como citalopram o sertralina".
¿Sabes cuál es la planta más venenosa de Europa?
Puede que pienses en la cicuta, conocida por su historia ligada a Sócrates, pero según el popular divulgador en redes @farmaceuticoenfurecido (el farmacéutico Guille), esa no es la más letal. La planta más venenosa de Europa es en realidad el acónito.
Este profesional de la salud, muy activo en TikTok, explica que el acónito, cuyo nombre proviene del griego aconiton (que significa "planta venenosa"), contiene una sustancia llamada aconitina, un compuesto altamente tóxico capaz de provocar la muerte en cuestión de minutos.
Un uso histórico... muy peligroso
Aunque suena increíble, el acónito llegó a usarse en la antigüedad como remedio tópico en forma de cataplasma, especialmente para aliviar el dolor localizado. Pero, como advierte el farmacéutico, "el problema es que a veces lo quitaba para siempre", en referencia a su potencial mortal.
La aconitina actúa sobre el sistema nervioso y el corazón, y una mínima dosis puede causar parálisis, arritmias e incluso la muerte. Por eso, esta planta no solo es peligrosa al ingerirse, sino también al entrar en contacto con la piel.
- El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
- Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
- El alcalde de Siero, sobre el portavoz del PP: 'Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
- Carlos y Lucía diseñan ropa con historia que quiere resistir a las modas: una aventura empresarial que se acerca al millón de euros