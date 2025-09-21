Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El secreto mejor guardado para cuidar tus ojos y frenar el envejecimiento visual

La vitamina que puede salvar tu vista y retrasar las cataratas

El secreto mejor guardado para cuidar tus ojos y frenar el envejecimiento visual

El secreto mejor guardado para cuidar tus ojos y frenar el envejecimiento visual

Lucía Salazar

Lucía Salazar

La salud ocular se convierte en una de las grandes preocupaciones a medida que cumplimos años, y los expertos insisten en que hay un nutriente clave que puede marcar la diferencia: la luteína. Este carotenoide, que nuestro cuerpo no produce por sí mismo, es considerado por muchos especialistas como la “vitamina de la vista”, ya que ayuda a prevenir problemas tan comunes como las cataratas, el glaucoma o la degeneración macular.

El aliado silencioso de la retina

La luteína se acumula en la retina y actúa como una barrera protectora frente al estrés oxidativo y la inflamación, dos de los principales factores que dañan nuestros ojos con el paso del tiempo. Su eficacia ha quedado demostrada en estudios de largo recorrido, como el Age-Related Eye Disease Study (AREDS), que concluyó que la combinación de luteína y zeaxantina redujo en un 25% los casos de degeneración macular avanzada en pacientes ya diagnosticados.

Además, sus beneficios van más allá de la visión: también se ha vinculado con mejoras en el sistema cardiovascular, el rendimiento cognitivo e incluso con un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer.

¿Dónde encontrarla?

La buena noticia es que no necesitas recurrir siempre a suplementos para cuidar tus ojos. La luteína está presente en alimentos cotidianos y fáciles de incorporar en la dieta. Las verduras de hoja verde (espinacas, kale, acelgas o brócoli) son una de sus principales fuentes. También puedes hallarla en el maíz amarillo, las uvas rojas, los guisantes y, de manera especialmente eficaz, en la yema del huevo, donde se absorbe mejor gracias a su contenido graso.

Los especialistas recomiendan acompañar estos alimentos de grasas saludables, como aceite de oliva o aguacate, para mejorar su absorción. Mientras la mayoría de dietas aportan entre 1 y 3 mg de luteína al día, lo ideal sería alcanzar al menos los 6 mg diarios para obtener un efecto protector real.

Un gesto sencillo con gran impacto

Aunque existen suplementos que combinan luteína y zeaxantina en dosis más altas, los expertos recuerdan que siempre conviene consultar a un médico antes de incorporarlos. En muchos casos, basta con ajustar la alimentación para obtener los niveles necesarios.

Noticias relacionadas y más

Cuidar de tu visión no requiere grandes sacrificios, sino pequeños gestos diarios en tu mesa. Porque a fin de cuentas, unos ojos sanos son una de las mejores inversiones para el futuro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El lamento de la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella: 'Me están crucificando
  2. Serafín Casimiro y Alberto Hevia, responsables del calendario vegetal de Oviedo: 'Si nos confundimos con la fecha de San Mateo saldríamos hasta en el New York Times
  3. El alcalde de Siero, sobre el portavoz del PP: 'Es un babayu, aunque en algunas zonas de Asturias dirían que ye fatu o tochu
  4. Giro en la investigación del crimen de La Folleca: esta es la revelación del sospechoso sobre la noche en que asesinaron a la avilesina Noelia González
  5. El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
  6. El Día de América en Asturias más participativo saca a las calles de Oviedo a 120.000 personas
  7. Carlos y Lucía diseñan ropa con historia que quiere resistir a las modas: una aventura empresarial que se acerca al millón de euros
  8. Ángela Santianes: 'Asturias siempre ha salido ganando con las transformaciones de DuPont, han generado 3.000 empleos

Von der Leyen advierte a Rusia de que la UE defenderá "cada centímetro de su territorio"

Von der Leyen advierte a Rusia de que la UE defenderá "cada centímetro de su territorio"

La petición desesperada de Marlène Mourreau a su hijo: "¿Por qué no me respondes?"

La petición desesperada de Marlène Mourreau a su hijo: "¿Por qué no me respondes?"

Lara Álvarez habla del bullying que sufrió en el colegio de Gijón en el que estudió: "Todavía hay una niña herida dentro de mí"

Lara Álvarez habla del bullying que sufrió en el colegio de Gijón en el que estudió: "Todavía hay una niña herida dentro de mí"

La galleta asturiana que se vende en una tienda con forma de bolsa gigante en el aeropuerto de Madrid

La galleta asturiana que se vende en una tienda con forma de bolsa gigante en el aeropuerto de Madrid

VÍDEO: Así fue el Desfile de Carrozas de Noreña

VÍDEO: Así fue el Desfile de Carrozas de Noreña

Sigue en directo la carrera del GP de Azerbaiyán

Sigue en directo la carrera del GP de Azerbaiyán

Este es el proyecto secreto que está preparando Tamara Falcó: "Mi padre estaría orgulloso"

Este es el proyecto secreto que está preparando Tamara Falcó: "Mi padre estaría orgulloso"
Tracking Pixel Contents