Un conocido psicólogo responde a la duda de millones de padres: y da en la clave "¿A qué extraescolar apunto a mi hijo?"

Con la vuelta al cole, no sólo hay qué tener en cuenta qué libros o material van a necesitar nuestros hijos. También es importante consultar la oferta de actividades extraescolares que nos ofrece el propio colegio u otros centros educativos, culturales, deportivos o de entretenimiento.

Estas actividades están pensadas para potenciar el desarrollo físico e intelectual de niños y adolescentes ya que aportan numerosos beneficios, siempre y cuando estén elegidas a conciencia y en su justa medida.

Por ejemplo, los niños adquieren un mejor control sobre su tiempo a la vez que les ayuda a organizarse y a gestionar mejor las horas. Hacer una plantilla para el horario escolar y extraescolar, con tiempo suficiente para realizar los deberes, pero también de jugar o descansar, será muy útil.

Participar en una actividad extraescolar también ayuda a que los pequeños aprendan a relacionarse con otros niños que tengan gustos similares a los suyos. En este tipo de ambiente, suele ser habitual trabajar en grupo, un valor que le servirá tanto en el colegio como en el futuro y que le hará tomar consciencia de lo importante que es la interacción con sus compañeros para lograr con éxito cualquier propósito.

El deporte es fundamental en la vida de cualquier persona para sentirse bien y tener unos hábitos saludables. Para aquellos niños que no son demasiado ágiles, una actividad deportiva les ayudará a mejorar la coordinación motriz, aumentar su resistencia, agilidad, elasticidad?

Al pensar en actividades fuera del colegio, lo primero que nos viene a la cabeza es el deporte o el inglés. Pero la oferta es mucho más amplia y rica. Por ejemplo, en las clases de música los niños conocen otra forma de expresión y desarrollan su inteligencia emocional así como el sentido del ritmo.

Javier de Haro, profesor y orientador, que acumula 260.000 seguidores en Instagram, da 8 claves para que la elección de las extraescolares no suponga un quebradero de cabeza para los padres. Ante la duda de "si lo tengo que apuntar"2, él asegura que depende de la "logística de los padres, las circunstancias y se puede, porqué muchas veces no es compatible. Pero si podéis y le gusta, adelante".

Otra razón a tener en cuenta es "¿son importantes las extraescolares?". De Haro lo tiene claro, "Sí, lo son, pero también es importante pasar tiempo en casa, con los padres y que el niño sepa aburrirse Si se puede compatibilizar todo, es lo mejor".

Ya al final se llega al quid de la cuestión y la gran duda de muchos padres. "¿A cuál le apunto?". Nuevamente, el orientador es claro en su respuesta, "a la que más le guste" y "en caso de que haya algún tipo de necesidad, a la que necesite". En cuanto a la edad para apuntar a una extraescolar, "lo mejor es con 6 o 7 años". "En el cole o fuera", se pregunta De Haro. "Si podés, fuera del cole, así no tiene a todo su círculo dentro del ámbito escolar".