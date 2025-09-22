Las consecuencias de tomar paracetamol durante el embarazo: lo que se sabe y lo que no

El paracetamol es uno de los analgésicos y antipiréticos más utilizados en todo el mundo y, según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), es el fármaco de elección principal para tratar la fiebre y el dolor leve a moderado en mujeres embarazadas. Su perfil de seguridad, frente a otros medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno), ha hecho que sea el más recetado durante la gestación.

Sin embargo, la polémica ha sacudido este medicamento en Estados Unidos. Y, como muchas controversias en los últimos tiempos, Donald Trump, presidente estadounidense, está detrás de ella. El líder norteamericano está empeñado, pese a las serias dudas científicas existentes, en relacionar el uso del paracetamol durante el embarazos con el desarrollo de trastornos de autismo por parte del bebé. ¿Pero qué hay de verdad? ¿Qué se sabe y qué no se sabe realmente sobre lo que le pasa si se toma paracetamol durante los nueve meses de gestación?

Lo que dicen los expertos médicos y sanitarios

Expertos de la Mayo Clinic subrayan que, en general, el paracetamol se considera seguro durante el embarazo cuando se usa en dosis bajas y durante periodos cortos. Esto significa que puede tomarse en momentos puntuales para aliviar fiebre o dolor, siempre siguiendo la dosis recomendada por el médico y evitando la automedicación.

No obstante, organismos internacionales como la FDA (Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) advierten que el consumo prolongado o en dosis elevadas de paracetamol puede entrañar riesgos tanto para la madre como para el feto. Entre ellos destacan posibles daños hepáticos en la madre y una mayor exposición del feto a metabolitos del medicamento, ya que atraviesa la barrera placentaria. Por ello, los especialistas insisten en que se use la menor dosis eficaz y el menor tiempo posible.

La polémica entre paracetamol y autismo

En los últimos años, se ha generado polémica por la posible relación entre el consumo de paracetamol en el embarazo y un mayor riesgo de trastornos del neurodesarrollo en los niños, como el autismo o el TDAH. Algunos estudios observacionales publicados en revistas científicas han sugerido esta asociación, lo que ha despertado alarma social. Sin embargo, la OMS y la AEMPS señalan que no existe evidencia concluyente que demuestre una relación causal directa, y que los datos actuales deben interpretarse con prudencia.

Los expertos recuerdan que las investigaciones sobre autismo y paracetamol presentan limitaciones metodológicas, como sesgos de recuerdo o falta de control de otros factores de riesgo durante el embarazo. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) insiste en que, hasta la fecha, el paracetamol sigue siendo el analgésico más recomendado en la gestación, pero recalca la importancia de usarlo solo bajo indicación médica y evitando un consumo crónico.

A pesar de estas dudas, los organismos de referencia coinciden en que los beneficios del paracetamol en el control de fiebre y dolor durante el embarazo superan los riesgos potenciales, siempre que se use adecuadamente. De hecho, tratar la fiebre en embarazadas es esencial, ya que la hipertermia sostenida puede ser perjudicial para el desarrollo fetal.

Por ello, y pese a la controversia que ha saltado ahora al escenario mundial desde Estados Unidos, el paracetamol puede tomarse durante el embarazo, pero siempre con responsabilidad, bajo supervisión médica y evitando el abuso. La polémica relación con el autismo sigue en investigación y no está confirmada, por lo que las principales agencias sanitarias recomiendan tranquilidad a las gestantes. La mejor guía, recuerdan, es el consejo individualizado de un profesional de la salud, que valorará el balance entre beneficios y riesgos en cada caso.