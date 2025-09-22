Cuidado con el retinal, esta es la forma correcta de aplicarlo en la piel

El retinal es un producto que tiene muchos beneficios pero ojo, si no sabes cómo aplicarlo correctamente podrías conseguir el efecto contrario.

Así te lo cuentan desde el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, señalando que si lo usas mal podrías irritar tu piel.

Lo más importante es empezar poco a poco, para ver la tolerancia, lo mejor es de dos a tres noches por semana. Y no se te ocurra aplicarlo por la mañana, solo por la noche, con la piel limpia y seca.

Aseguran que lo correcto es aplicarlo, "después del contorno de ojos y antes del tratamiento cosmético". Y por la mañana, usa protector solar ya que el retinal puede sensibilizar la piel. Para potenciar sus beneficios, "combínalo con ácido hialurónico o niacinamida".

Aún así, Farmacéuticos te recomienda consultar con "tu farmacéutico de confianza, experto en dermofarmacia. Te ayudaremos a elegir el mejor producto para tu piel".

Seguramente has oído hablar últimamente de los probióticos y sus supuestos beneficios para la salud. Pero cuidado: no todo lo que se dice es cierto, y antes de empezar a tomarlos, hay aspectos importantes que deberías conocer.

Desde el canal de TikTok Farmacéuticos explican que estos productos contienen microorganismos vivos, presentes tanto en algunos alimentos —como el yogur— como en ciertos suplementos nutricionales. Aunque se les han atribuido numerosos efectos positivos, no todos cuentan con respaldo científico sólido.

Un punto clave a tener en cuenta es que no todos los probióticos son iguales: el tipo de microorganismo y la cantidad administrada (UFC) marcan una gran diferencia. Además, es común confundirlos con los prebióticos o postbióticos, que son diferentes en función y composición.

En determinadas situaciones, como durante un tratamiento con antibióticos, pueden ayudar a prevenir problemas como la diarrea. Sin embargo, su uso no es adecuado para todo el mundo: por ejemplo, pueden estar contraindicados en personas con el sistema inmunológico debilitado.