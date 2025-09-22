¿Te huele mal el aliento? Esto es lo que deberías hacer

Si tienes mal aliento de forma frecuente, deberías saber que hay remedio para la halitosis.

Te lo cuenta el canal de Tik Tok de Farmaceúticos, donde explican que en la mayoría de los casos se puede prevenir y tratar. Lo principal es cuidar la higiene bucal. "Cepilla tus dientes al menos dos veces al día y no olvides usar hilo dental o cepillos interdentales para limpiar bien entre los dientes", explican

Además, la lengua también acumula bacterias. "Límpiala a diario con un raspador lingual". Y aunque no lo creas, también debes mantenerte bien hidratado: "La saliva es una defensa natural contra el mal aliento, y beber agua con frecuencia ayuda a producirla".

También tienes que evitar el tabaco y reducir el consumo de alcohol, ya que ambos favorecen la halitosis.

Y lo más importante, "visita al dentista regularmente. A veces, el mal aliento puede ser señal de enfermedades de las encías u otras afecciones que requieren tratamiento profesional".

¿Tú o alguien cercano vive con diabetes? Entonces esto te interesa, porque existen muchos mitos peligrosos que siguen circulando sobre esta enfermedad… y es momento de aclararlos.

Desde el canal de TikTok de Farmacéuticos, advierten que la diabetes es una afección muy común, pero también rodeada de falsas creencias que pueden poner en riesgo la salud.

Uno de los bulos más frecuentes es pensar: “No puedo tener diabetes porque no tomo azúcar”. Sin embargo, esto es falso. No solo el azúcar influye, también lo hacen factores como una alimentación rica en grasas y ultraprocesados o la genética.

Otro mito extendido es que las personas con diabetes deben evitar frutas como el plátano o las uvas. Pero la realidad es que todas las frutas pueden incluirse en una dieta saludable, siempre y cuando se controle el consumo de azúcares y se mantenga el equilibrio.

Y por último, el bulo más preocupante: “Los medicamentos no son necesarios”. Nada más lejos de la verdad. Aunque en algunos casos una buena alimentación y ejercicio pueden ser suficientes, muchas veces los fármacos antidiabéticos son esenciales para mantener la enfermedad bajo control y proteger la salud a largo plazo.

Diabetes

No te dejes llevar por la desinformación. Cuando se trata de diabetes, contar con información verificada puede marcar una gran diferencia.