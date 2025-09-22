Llega el otoño y el gobierno de Pedro Sánchez ya ha tomado la esperada decisión con el cambio de hora: el BOE lo publica

Entra el otoño, los días s e acortan y llega el temido (para muchos) cambio de hora. Adi´so a las tardes de luz y hola a la noche que llega antes.

Los cambios de hora de primavera y otoño siguen con nosotros pese a que han sido cuestionados durante años, entre otros motivos por los efectos negativos en la salud en los días inmediatamente posteriores. Es difícil no notar el cambio el día que hay que retrasar o adelantar la hora y sentirse trastocado, sin saber muy bien qué hora es, los días siguientes. Diversos estudios muestran, además, que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares dado que se desincroniza el ritmo circadiano, es decir, el reloj biológico interno, afectando a la secreción de hormonas, la presión arterial y la frecuencia cardiaca.

El cambio de hora es una práctica establecida en la mayoría de los países europeos con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo energético. En España, esta modificación del reloj se realiza dos veces al año: una en primavera, cuando se adelanta una hora para dar paso al horario de verano, y otra en otoño, cuando se retrasa para volver al horario de invierno.

Aunque la fecha exacta varía, el ajuste siempre tiene lugar el último fin de semana de marzo y el último de octubre, lo que genera cada año la misma pregunta entre los ciudadanos: ¿hay que adelantar o atrasar el reloj?

Según la Orden PCM/186/2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las fechas en las que se realizarán los cambios de hora en España en 2025 son las siguientes:

Cambio al horario de verano: en la madrugada del domingo 30 de marzo, (en 2024 fue la del 31) a las 2:00 horas (1:00 en Canarias), los relojes se adelantarán una hora, pasando a ser las 3:00 horas (2:00 en Canarias)

Cambio al horario de invierno: en la madrugada del domingo 26 de octubre, a las 3:00 horas (2:00 en Canarias), los relojes se atrasarán una hora, volviendo a marcar las 2:00 horas (1:00 en Canarias)

Mientras no se tome una decisión definitiva en la Unión Europea, España continuará aplicando el cambio de hora dos veces al año.

El cambio de hora trastoca a muchas personas, sobre todo, este reciente que hemos tenido en el que a las 2.00 de la madrugada del domingo eran ya las 3.00, por lo que era una hora menos de sueño y muchas personas se levantaron más cansadas de lo habitual.

El Boletín Oficial del Estado (BOE), a través del Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, establece el horario de verano en España. Esto significa que publica las fechas en las que comienza y en las que termina, dando entonces, a partir de estas últimas, el paso al horario de invierno. Dentro de la misma publicación se deja constancia de la evaluación que en el 2018 se realizó para ver si era conveniente pensar en una modificación de la hora, concluyendo lo siguiente:

Los cambios de hora hasta 2026

El cambio de horario de verano tendrá lugar en las siguientes fechas:

2025 : domingo, 30 de marzo.

: domingo, 30 de marzo. 2026: domingo, 29 de marzo.

El cambio de horario de invierno tendrá lugar en las siguientes fechas: