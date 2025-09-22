La sonrisa también juega: la salud bucal, clave secreta del rendimiento deportivo

En el deporte de élite cada detalle cuenta, y un reciente estudio de la Federación Dental Internacional ha dejado claro que la boca tiene mucho que decir en el rendimiento físico.

Más que una cuestión estética

Lejos de ser solo una carta de presentación, la salud oral influye directamente en la energía, la recuperación muscular e incluso en la prevención de lesiones. Caries, encías inflamadas o sequedad bucal pueden convertirse en un lastre invisible que merma el desempeño en entrenamientos y competiciones.

Cuando el esfuerzo pasa factura

Los atletas están más expuestos que el resto de la población a sufrir problemas dentales. Los nadadores, por ejemplo, padecen erosión dental debido al cloro de las piscinas, mientras que quienes consumen habitualmente bebidas energéticas o suplementos azucarados ven cómo se acelera el desgaste del esmalte y crece la presencia de bacterias. Todo esto se traduce en molestias, inflamaciones y, en muchos casos, en ausencias forzadas en los entrenamientos.

Una boca sana, un cuerpo más fuerte

El informe señala que las bacterias generadas por enfermedades orales pueden circular por el torrente sanguíneo, afectando al sistema cardiovascular y musculoesquelético. Incluso problemas de mordida o trastornos mandibulares alteran la postura corporal, aumentando el riesgo de lesiones.

Las cifras que preocupan

Según los datos recogidos, un 45% de los atletas presentan caries o sensibilidad dental, y uno de cada cinco reconoce que su rendimiento y calidad de vida se ven afectados por molestias orales.

La receta de los especialistas

Los expertos lo tienen claro: la salud bucal debe recibir la misma atención que cualquier otro chequeo médico previo a una competición. Cepillado adecuado, reducción del consumo de azúcares, revisiones periódicas y, cuando es necesario, atención ortodóncica.

En definitiva, cuidar la boca es mucho más que una cuestión estética: es una estrategia silenciosa pero poderosa para mejorar el rendimiento deportivo y garantizar que cada atleta pueda dar lo mejor de sí en la pista, el campo o la piscina.