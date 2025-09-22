Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El truco casero que arrasa en redes para calmar la migraña en segundos

Un truco tan insólito como efectivo se ha convertido en la esperanza exprés de quienes sufren migrañas

Lucía Salazar

En TikTok e Instagram se ha hecho viral un gesto tan simple como inesperado que promete aliviar, aunque sea por unos minutos, uno de los dolores más insoportables: la migraña.

El insólito truco del gancho de pelo

Olvídate de remedios complicados. Según miles de usuarios, basta con presionar la ceja con un simple gancho de pelo para notar cierto alivio. Quienes lo han probado aseguran que el dolor se reduce de inmediato, aunque reconocen que se trata de un respiro temporal.

La explicación detrás del fenómeno

Aunque no es un método avalado en congresos médicos, sí existe una lógica. Justo en esa zona pasa el nervio trigémino, encargado de transmitir la sensibilidad de la cara al cerebro. Al estimularlo, el sistema nervioso “se distrae” del dolor y los músculos de la frente se relajan, mejorando la circulación.

Un alivio momentáneo, no una cura

Los expertos lo dejan claro: este truco no sustituye la atención médica. La migraña es un trastorno que requiere diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, como ayuda puntual para sobrellevar el dolor, puede resultar útil.

Otros remedios caseros que nunca fallan

Además del famoso gancho de pelo, los internautas han compartido sus mejores aliados contra la migraña:

  • Descansar en un lugar oscuro y silencioso, incluso dormir unos minutos.
  • Aplicar frío o calor en la frente o la nuca para relajar la tensión.
  • Beber agua para evitar la deshidratación, un factor que puede agravar el dolor.

Así, un gesto tan cotidiano como usar un accesorio de tocador se ha convertido en el truco viral del momento para mitigar la migraña. No es la solución definitiva, pero para muchos ya es un pequeño milagro improvisado.

