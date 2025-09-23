Qué es el apego desorganizado en una relación y por qué es importante saber cómo superarlo

El apego desorganizado es algo que tiene sus raíces en la infancia. Se trata de un patrón de comportamiento que surge cuando para una persona, cuando es pequeña, tienen una misma fuente de consuelo y, a la vez, de miedo, independientemente de la razón: abuso, trauma o imprevisibilidad. Una persona que tiene apego desorganizado sufre de conductas contradictorias y a la par confusas, pues muestran el deseo de estar cerca pero también un miedo irracional a la intimidad. Eso crea un bloqueo o una parálisis en sus vínculos interpersonales.

El psicólogo Fran Sánchez explica las formas en las que se manifiesta este tipo de apego en una persona, pues se trata de alguien que "quiere casi desesperadamente sentirse elegida y validada, buscando la constancia y la atención regular no caóticas que nunca tuvo", comenta, haciendo referencia al pasado del sujeto. Además, esa persona también busca "la seguridad de que no va a ser abandonada y al mismo tiempo, cuando recibe cercanía e intimidad se activa su miedo y aparecen conductas de rechazo y de huida", añade el psicólogo.

"Esto sucede porque su figura de apego en la infancia fue una fuente de cuidado y amor, aunque fue un amor que se dio de una forma arbitraria y ciertamente aleatoria" y también "una fuente de dolor", matiza Sánchez.

Son entonces tres los comportamientos que podemos encontrar en multitud de apegos desorganizados dentro de una relación. Con el primero de todos, estas personas van buscando mucha cercanía física y verbal por parte del otro para así "poder sentirse validados", comenta. Curiosamente, poco después, muchas veces "buscan una distancia repentina", pues "te preguntarán con mucha frecuencia que si les quieres, que si todo va bien, que si la relación va en serio..." argumenta el profesional.

Más allá de la validación verbal, también buscarán mucho los gestos de proximidad física: "Necesitan pruebas de amor porque temen ser abandonados", dice Fran Sánchez. Aunque lo más curioso se encuentra en que "poco después se alejarán, se sentirán abrumados, se sentirán temerosos y tomarán distancia", como si su mente dijera: "Te quiero cerca, necesito que estés cerca, pero a la vez me da miedo vincularme".

Otra de las características del apego desorganizado es el "temor frecuente al rechazo", asegura el psicólogo. "Son muy sensibles a los pequeños cambios de actitud del otro e interpretan muchas veces gestos neutros como señales de rechazo", explica Sánchez: "Si tardas en responder ya no te importo, si hoy estás un poquito más serio, ya no me quieres, te has cansado de mí...". Esto les conecta con el miedo al abandono, ya que sienten que significa que se aproxima el final.

Por último, otra señal de que una persona tiene apego desorganizado es la comunicación contradictoria. En un momento dado pueden estar mostrándote afecto intenso y, poco después, pasar a la frialdad e incluso a cierto rechazo. Se trata de una incoherencia que desconcierta mucho a la pareja, a quien "le cuesta entender por qué actúa así y qué necesita", comenta Fran Sánchez.

Las personas con apego desorganizado no se comportan así porque quieran hacer daño, sino porque "dentro de ellas conviven dos necesidades opuestas la de vincularse profundamente y la de protegerse del dolor que asocian al vínculo íntimo", finaliza el profesional.

Cómo trabajar el apego desorganizado

Aunque el apego desorganizado es algo que comienza desde los primeros años de vida, es importante conocer que es posible trabajar en ello y cambiar esta conducta. Lo importante es entender dónde se origina este tipo de apego.

Fomentar una cultura de sensibilización implica la participación activa de padres, docentes y cuidadores. La presencia atenta de un adulto puede marcar una diferencia significativa: identificar señales de malestar, abrir espacios de diálogo y brindar una escucha segura son pasos esenciales para favorecer un desarrollo emocional saludable.

Acudir a un psicólogo es imprescindible si queremos saber cómo tratar el apego desorganizado. Dentro de los distintos tipos de terapia, hay varios que han demostrado gran eficacia dentro de los tratamientos con personas con apego desorganizado.

Además, las estrategias de autoayuda como el mindfulness, el journaling y los ejercicios de regulación emocional. También es necesario construir relaciones basadas en la reciprocidad, la empatía y la coherencia, aunque se trata de un proceso que requiere tiempo y paciencia, el cambio es posible a cualquier edad.