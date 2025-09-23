Atención padres, la mochila de ruedas podría pasar factura a la espalda de tus hijos: el grave daño que puede causar a su columna

La temida vuelta al cole trae consigo el trasiego constante de mochilas por las calles, autobúses, pasillos de centros escolares y parques. Este accesorio se convierte durante unos cuantos meses en el aliado inseparable de muchos estudiantes pero ¿saben llevarlo correctamente?

Lo habitual es ver a muchos niños y adolescentes llevar la mochila más abajo de la cuenta o colgada de un solo hombro, cargando en ella numerosos y pesados libros, sin embargo, esto puede acabar pasando una factura elevada a la postura y a la salud de su espalda.

Sobre ello y siempre por estas fechas, los expertos recomiendan a los padres tener en cuenta esta serie de consejos para preservar la salud de sus hijos.

"Todos los años y con motivo de la vuelta al cole respondo a diario en consulta la misma pregunta cómo deben de llevar la mochila los niños y en este reel os voy a dar las claves del protocolo básico sobre cómo llevar una mochila", explica Juan José López Martínez, traumatólogo.

Los consejos del experto

"Uno y muy importante la mochila no debe de ceder del diez o quince por ciento del peso".

"Dos, la mochila debe de quedar aproximadamente cinco centímetros por encima del pliegue glúteo".

"Tres, los tirantes deben estar bien ajustados. Por supuesto debemos de llevar los dos y la parte acolchada de la mochila pegada a la espalda y en aquellos casos donde se pueda se aconseja el cierre a nivel pectoral".

"Cuatro, la distribución del peso es clave. Hay que poner las cosas más pesadas más cerca de la espalda".

"Cinco y muy importante aunque yo también he pecado en este caso, el niño es el responsable de llevar su mochila. Es su material de trabajo por lo tanto, no debemos de llevarle a nuestros hijos la mochila deben ser ellos los responsables y por supuesto en aquellos casos donde nuestro hijo tenga dolor de espalda aconsejó acudir a un especialista para ver de dónde puede venir este problema", explica el traumatólogo.

"Muy importante y para terminar este reel mucho mejor el uso de mochila que el carrito por qué porque el carrito genera una atracción asimétrica en cambio la mochila bien llevada de forma asimétrica vamos a distribuir el peso de una manera totalmente simétrica", explica el traumatólogo.