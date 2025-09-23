El cardiólogo José Abellán desmonta uno de los mayores mitos en torno al vino: "Habría que consumir cinco litros diarios..."

El cardiólogo José Abellán desmonta uno de los mayores mitos existentes sobre el vino: el de que es bueno para el corazón. Todo se remonta a 1992 cuando un estudio encontró que los franceses, a pesar de su dieta rica en grasas, tenían menos infartos. ¿La razón? Su consumo de vino tinto.

"En los 90 se popularizó la idea de que el vino tinto protege el corazón. El secreto, decían, estaban en sus antioxidantes, en un compuesto llamado resveratrol", explica Abellán. Pero, ¿realmente la ciencia lo confirma o fue solo una historia bien contada?

El poder del resveratrol

Antes de revelar la respuesta, el cardiólogo explica qué es el resveratrol. "Un antioxidante natural que las plantas producen para protegerse del estrés y de las infecciones", detalla. Por un lado, es antioxidante, pues ayuda a neutralizar radicales libres que dañan células. Por otro, es un vasodilatador natural, esto es que favorece la producción de óxido nítrico. Y por último es antiinflamatorio, es decir, frena moléculas que promueven inflamación crónica.

La clave está en la dosis

Todo esto, dice José Abellán, "podría reducir el riesgo de aterosclerosis", aunque la clave está en la dosis. La cantidad de resveratrol que contiene el vino es "bajísima". "En la uva tinta se concentra sobre todo en la piel, por eso el vino tinto tiene más que el blanco", comenta. En concreto, el tinto tiene 3 mg/100 ml, mientras que el blanco solo 0,05 mg/100 ml. "En estudios humanos, los beneficios aparecen con 150-500 mg de resveratrol al día", apunta.

¿Cuántos litros de vino tinto harían falta entonces para que fuese beneficioso para el corazón? Pues aproximadamente cinco litros diarios. Una locura. José Abellán advierte a modo de conclusión que "la cantidad que haría falta para obtener beneficios, implicaría una cantidad tóxica de alcohol para la salud".

Lo que no te contaron en 1992

Los franceses en aquellos tiempos tenían menor mortalidad cardiovascular no solo por beber vino, sino también porque comían mucho más vegetales y frutas. "La evidencia actual muestra que los vegetales protegen muchísimo el corazón", remata Abellán.

Incluso las pequeñas cantidades de alcohol se asocian con aumento de la presión arterial, alteraciones del ritmo cardiaco y mayor riesgo de eventos cardiovasculares. "No existe una cantidad segura de alcohol para la salud", avisa. "El resveratrol es interesante, pero no convierte al vino en saludable. Sus posibles beneficios no compensan los daños del alcohol", dice Abellán.