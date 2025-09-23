La ciencia habla: estos son los alimentos que pueden ayudarte a prevenir el cáncer
La alimentación es clave para evitar esta enfermedad
Una dieta sana y variada es la clave de una buena salud y esto aplica de lleno al cáncer, una enfermedad que en muchas ocasiones acaba siendo mortal y que se puede reducir la probabilidad de sufrirla con una alimentación que incluya algunos de estos alimentos.
Verduras que, según la ciencia, pueden proteger tu organismo de esta enfermedad.
"Estos son los alimentos que activan genes anticáncer. Algunos de los alimentos más simples que puedes tener en tu cocina activan genes que ayudan a protegerte del cáncer. Hay compuestos naturales en ciertos alimentos que actúan sobre tus genes activando rutas antioxidantes y enzimas que neutralizan sustancias tóxicas en tu cuerpo", cuenta el médico Alexandre Olmos.
"Por ejemplo el brócoli y crucíferas contienen sulforafano un fitoquímico que activa genes supresores de tumores como el p cincuenta y tres y enzimas desintoxicantes de fase dos", indica el experto.
"También la cúrcuma. Su ingrediente activo la curcumina modula genes relacionados con la inflamación y la proliferación celular y cómo no el ajo rico en compuestos azufrados como la alicina que estimulan rutas antioxidantes y protegen el adn del daño oxidativo", destaca el médico.
"No solo es nutrición es activación genética esta es la epigenética en acción", concluye el médico.
