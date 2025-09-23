Correr, empujar y levantar: así es el Hyrox, la disciplina que triunfa este otoño

Correr un kilómetro, empujar un trineo, hacer burpees, remar o lanzar un balón medicinal contra la pared. Todo eso, repetido en ocho bloques, es lo que convierte al Hyrox en el deporte del momento. Una disciplina que, a diferencia del CrossFit, es más accesible desde el primer día y permite medir tu progreso con resultados claros.

¿Es Hyrox lo que buscas?

La clave está en tus objetivos: si lo que quieres es mejorar la resistencia, la fuerza funcional y marcarte retos medibles, esta disciplina puede ser tu gran aliada. Además, no hace falta experiencia previa: los ejercicios son sencillos y se adaptan a cualquier nivel, aunque requieren constancia y una buena preparación física.

Un deporte con comunidad

Uno de sus mayores atractivos es el componente social. Compartir entrenamientos, competir y ver tu evolución frente a otros se ha convertido en una motivación extra para quienes ya se han sumado. Como explica el catedrático Vicente Javier Clemente: “No se trata solo de entrenar, sino de compartir el proceso”.

Más que una moda pasajera

Septiembre marca el inicio de las competiciones y cada vez más gimnasios incluyen rutinas específicas de Hyrox. Ya no es solo una tendencia, sino una forma de entrenar que gana terreno en España gracias a su mezcla de esfuerzo, motivación y comunidad.