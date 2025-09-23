¿Qué es la creatina? El suplemento para el gym que se ha vuelto viral

La creatina es uno de los suplementos para el gym que se han vuelto más virales pero, ¿sabías que puedes encontrarla en muchos alimentos?

Te lo cuenta la tiktoker Boticaria García, quien explica que "la palabra creatina viene del griego "creas`', que significa carne. Podemos obtener creatina comiendo carne roja, pescado, pollo, conejo o las típicas claras de huevo".

¿Para qué sirve la creatina? "Podríamos decir que casi no sirve, pero en realidad la creatina es la bomba. Es una fuente de energía inmediata, como encender un tubo extra cuando el músculo tiene que rendir en esfuerzos cortos o intensos", explica, señalando que "nuestro cuerpo puede obtener aproximadamente un gramo al día de la dieta, pero dependiendo de la cantidad de músculo y del esfuerzo que hagas en la vida diaria, esa necesidad puede superar los dos gramos al día".

Y es que en el caso de los atletas, "la demanda está entre tres y cinco gramos diarios. En estos casos, tomar un suplemento facilita mejorar el rendimiento porque aumenta la disponibilidad de energía, sin necesidad de cambiar la dieta. Si haces ejercicio físico intenso, es interesante que controles tu ingesta de proteína, como la que encuentras en carne, pollo, pescado, pero también en legumbres y, por supuesto, en nuestro amigo el huevo. En caso de duda sobre creatina, mi mejor consejo es que consultes con un nutricionista especializado".

Durante años, muchas personas se han preguntado si comer huevos es realmente saludable. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto?

La conocida tiktoker Boticaria García ha abordado esta cuestión en uno de sus vídeos, en el que explica que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) ha actualizado sus criterios para clasificar los alimentos como saludables.

Anteriormente, un producto debía cumplir con varios requisitos: ser bajo en sodio (es decir, en sal), en grasas totales, en grasas saturadas y en colesterol. Sin embargo, eso ha cambiado.

Según explica, los nuevos estándares se centran en que el alimento siga siendo bajo en sodio y sal, pero ya no se penaliza cualquier tipo de grasa, sino específicamente las grasas saturadas, y también se presta atención a que sea bajo en azúcar. Al parecer, en el pasado el azúcar no se consideraba tan perjudicial como ahora.

Con estos nuevos parámetros, el huevo deja atrás su antigua reputación y pasa a formar parte de los alimentos considerados saludables.

Factores

Y la gran pregunta: ¿cuántos huevos se pueden comer al día? La respuesta no es única, ya que depende de factores como la forma de preparación y los alimentos con los que se acompañan. No obstante, en términos generales, consumir entre 1 y 2 huevos al día se considera una opción adecuada y saludable.