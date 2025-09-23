Dormir mal envejece tu cerebro más rápido: esto es todo lo que debes saber para evitarlo

Investigadores de la Mayo Clinic en Estados Unidos realizaron un seguimiento durante casi seis años de 2.750 adultos mayores que al inicio estaban cognitivamente sanos. Su edad promedio era de alrededor de 70 años. Definieron insomnio crónico como dificultades para dormir al menos tres noches por semana durante un mínimo de tres meses.

Principales hallazgos cognitivos

El grupo que reportó insomnio crónico mostró un riesgo aumentado del 40% de desarrollar deterioro cognitivo leve o demencia, en comparación con quienes no tenían problemas persistentes de sueño. Ese porcentaje se tradujo, para fines prácticos, en unos 3,5 años adicionales de envejecimiento cerebral.

Daños cerebrales detectados

Además de pruebas de memoria y pensamiento, parte de los participantes se sometió a neuroimagen. Los resultados mostraron que quienes padecían insomnio crónico tenían más lesiones en la sustancia blanca del cerebro -que son indicadores de daño vascular- y más acumulación de placas amiloides, un sello típico del Alzheimer.

Implicaciones para la vejez

Los hallazgos sugieren que la falta de sueño frecuente no solo afecta cómo uno se siente al día siguiente, sino que puede tener consecuencias a largo plazo sobre la salud cerebral, acelerando el declive cognitivo. Por ejemplo, los participantes con insomnio crónico tuvieron peores puntuaciones en pruebas mentales desde los primeros años del seguimiento.

Factores de riesgo y grupos especialmente vulnerables

El estudio también destacó que portar ciertos factores genéticos de riesgo, como el gen APOE ε4, agrava los efectos del insomnio. Las personas con este gen mostraban declive más pronunciado tanto en memoria como en habilidades de pensamiento cuando tenían sueño deficiente prolongado.

Qué se puede hacer para cuidar el sueño y el cerebro

Los autores aconsejan reconocer el insomnio como alarma temprana de que puede haber daño cerebral si no se trata. Entre sus recomendaciones: mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, reducir el uso de pantallas antes de dormir, controlar factores que dificultan descansar (como estrés, cafeína, luz, ruido), y consultar con profesionales de salud si los problemas persisten.