El 'error' que los padres están cometiendo con las extraescolares de su hijo: así no les debes apuntar, según un conocido psicólogo

Al pensar en actividades fuera del colegio, las conocidas como extraescolares, lo primero que nos viene a la cabeza es el deporte o el inglés. Pero la oferta es mucho más amplia y rica. Por ejemplo, en las clases de música los niños conocen otra forma de expresión y desarrollan su inteligencia emocional así como el sentido del ritmo.

"En el cole o fuera", se pregunta Javier de Haro, profesor y orientador, que acumula 260.000 seguidores en Instagram, "Yo lo tengo claro. Y por supuesto que cada familia tiene sus posibilidades, sus circunstancias, su momento, su red de apoyo… pero si podemos, merece la pena por muchos motivos pero en el vídeo os comento 5 de ellos, sobre todo el último. Me gusta que los niños (y también los adultos) tengan diferentes círculos y socialicen en diferentes ámbitos. Sé que es difícil a veces que vaya a un sitio nuevo. Es más fácil en el cole que ya conoce a más niños. Pero precisamente esas tres cositas que os digo al final, ayuda mucho a que estén más receptivos y, sobre todo, con una mayor y mejor predisposición. Lo que, sin duda, va a influir positivamente en que disfruten y puedan decidir si influencias de nervios, vergüenza y otros sentimientos que, por otro lado, son normales. Y es que implicarles en la elección, apoyarles y acompañarles, especialmente al principio, y dejarles probar les da tranquilidad y seguridad para afrontar de la mejor forma posible ese sitio nuevo. Lo sé… el tema de probar es polémico. Pero te digo una cosa. Si nosotros ya siendo adultos nos podemos equivocar, ellos también. Por eso, probar unos días, merece la pena. Seguro que se puede comentar cuando lo apuntas pero, si no fuese el caso, hasta pagar un mes para que pueda conocerlo. Eso sí, una vez lo ha decidido tras probar, el compromiso es importante", explica.

De Haro da 8 claves para que la elección de las extraescolares no suponga un quebradero de cabeza para los padres. Ante la duda de "si lo tengo que apuntar", asegura que depende de la "logística de los padres, las circunstancias y se puede, porqué muchas veces no es compatible. Pero si podéis y le gusta, adelante".

Otra razón a tener en cuenta es "¿son importantes las extraescolares?". De Haro lo tiene claro, "Sí, lo son, pero también es importante pasar tiempo en casa, con los padres y que el niño sepa aburrirse Si se puede compatibilizar todo, es lo mejor".

Ya al final se llega al quid de la cuestión y la gran duda de muchos padres. "¿A cuál le apunto?". Nuevamente, el orientador es claro en su respuesta, "a la que más le guste" y "en caso de que haya algún tipo de necesidad, a la que necesite". En cuanto a la edad para apuntar a una extraescolar, "lo mejor es con 6 o 7 años".