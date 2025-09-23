¿Qué es el hirsutismo? Puede provocar vergüenza, ansiedad y baja autoestima

Seguro que nunca has oído hablar del hirsutismo, pero es algo que pueden padecer las mujeres y que provoca vergüenza, ansiedad y baja autoestima.

Tal y como explican en el canal de Tik Tok de Farmacéuticos, "consiste en el crecimiento excesivo de vello grueso y oscuro en las mujeres en zonas típicamente masculinas, como el labio superior, el mentón, el tórax, el abdomen o la espalda".

¿Y por qué se provoca? Pues "suele estar causado por un desequilibrio hormonal, con niveles elevados de andrógenos. La causa más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico, pero también puede estar relacionado con otras alteraciones hormonales, tumores o incluso el uso de ciertos fármacos".

Pero lo peor de todo es que "el impacto emocional puede ser muy profundo: muchas mujeres lo viven con vergüenza, ansiedad, baja autoestima o incluso aislamiento social".

Pero tranquila, no está todo perdido. El diagnóstico "incluye análisis hormonales y herramientas clínicas como la escala de Ferriman-Gallwey, que valora el crecimiento de vello en distintas zonas del cuerpo". Y en función de la causa, se puede establecer un tratamiento que puede incluir "regulación hormonal con antiandrógenos, métodos estéticos, como el láser; y en muchos casos, apoyo psicológico".

#hirsutism #Vello #TuFarmacéuticoInforma #Salud #AprendeconTikTok ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic @farmaceuticos El hirsutismo consiste en el crecimiento excesivo de vello grueso y oscuro en las mujeres en zonas típicamente masculinas, como el labio superior, el mentón, el tórax, el abdomen o la espalda. Suele estar causado por un desequilibrio hormonal, con niveles elevados de andrógenos. La causa más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico, pero también puede estar relacionado con otras alteraciones hormonales, tumores o incluso el uso de ciertos fármacos. El impacto emocional puede ser muy profundo: muchas mujeres lo viven con vergüenza, ansiedad, baja autoestima o incluso aislamiento social. El diagnóstico incluye análisis hormonales y herramientas clínicas como la escala de Ferriman-Gallwey, que valora el crecimiento de vello en distintas zonas del cuerpo. El tratamiento dependerá de la causa del hirsutismo, pero puede incluir: · Regulación hormonal con antiandrógenos · Métodos estéticos, como el láser · Y en muchos casos, apoyo psicológico Recuerda, hablar de hirsutismo con naturalidad es clave para romper el estigma y favorecer su abordaje. #Hirsutismo

En el mundo de la belleza y los tratamientos estéticos, uno de los procedimientos más populares sigue siendo el relleno de labios. Sin embargo, como suele ocurrir, constantemente surgen nuevas tendencias caseras que buscan imitar estos resultados de forma temporal, desde la comodidad del hogar y sin necesidad de gastar grandes sumas de dinero.

Una de estas técnicas, que se ha vuelto viral en redes sociales, es conocida como lip cupping. Esta práctica consiste en hinchar los labios utilizando succión, con el objetivo de darles un aspecto más voluminoso de forma inmediata.

El reconocido farmacéutico en TikTok, Álvaro Fernández (@farmaceuticofernandez), ha advertido en sus redes sociales sobre los peligros de esta técnica. “Se trata de provocar un vacío que genera un efecto de succión, lo que hace que se acumule sangre en los labios”, explica el especialista en uno de sus vídeos.

Aunque el resultado puede ser unos labios visiblemente más grandes e hinchados, el efecto es solo temporal y conlleva numerosos riesgos. “Es una técnica con muchas contraindicaciones”, señala el farmacéutico, quien la califica como "cero recomendada" debido a las posibles consecuencias.

¿Cómo funciona el lip cupping?

El lip cupping implica aplicar succión sobre los labios con algún objeto. Aunque existen dispositivos diseñados para este fin, muchas personas utilizan elementos improvisados como vasos pequeños, tapas o frascos. Al succionar, se crea un vacío que provoca la acumulación de sangre en la zona, generando así ese efecto de labios más carnosos.

Riesgos y contraindicaciones

A pesar de lo llamativo del resultado, esta técnica trae consigo más riesgos que beneficios. El efecto dura apenas unas horas, y como mucho, un día completo. Según la clínica estadounidense North Shore Aesthetics, al realizar esta práctica estás interrumpiendo la circulación sanguínea en los labios, lo que puede provocar daños en los nervios e incluso, en casos extremos, una posible amputación.

Además, el uso de objetos no diseñados para este fin aumenta el peligro de que se rompan durante la succión, lo que podría causar cortes en los labios o en el rostro.