Máxima alerta con los patitos de plástico de la bañera: descubren que pueden causar graves infecciones en los niños

Lo alertan todos los médicos: los patitos de plástico con los que juegan nuestros hijos en la bañera son un peligro. ¿El motivo? Pueden provocar graves infecciones en los niños, al entrar agua en el interior de estos juguetes y generar moho. Cuando los pequeños aprietan los patitos, sale el agua contaminada de su interior, existiendo un alto riesgo de infección en los ojos y los oídos. En realidad, estos inofensivos patos son una bomba de bacterias.

Una nueva investigación, publicada en la revista NPJ Biofilms y Microbiomes, advierte sobre todo esto. Asegura que dentro de los patitos de hule se pueden encontrar todos tipo de bacterias: Bradyrhizobiums, Agrobacteriums, Caulobacters, Sphingomonas... Y dichas bacterias suelen causar infecciones en ojos y oídos.

Lo que dicen las investigaciones

Para el estudio, los investigadores probaron 19 tipos diferentes de juguetes y encontraron que los que están hechos de plástico crean, con el agua del baño, el ambiente perfecto para la proliferación de microbios. Y los patitos de plástico se llevan la palma. Otro estudio, en este caso del Instituto Eawang, de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y de la universidad estadounidense de Illinois, apuntan lo mismo. Dejaron nueve patos de goma durante 11 semanas en agua limpia y otro grupo en agua de baño usada con restos de jabón, suciedad, sudor y bacterias del cuerpo humano. Y... lo que se encontraron es que los juguetes expuestos al agua sucia tenían hongos y el 80% de ellos había desarrollado gérmenes potencialmente patógenos, como la legionela y otras bacterias muy resistentes.

El problema está en la parte interna del patito, la que resulta más complicada de limpiar. "Cuando el niño aprieta la barriga para hacer salir el agua, no es extraño que el chorro tenga un color oscuro", dice el estudio. Y, por tanto, esta agua puede provocar irritaciones de ojos y oídos o infecciones gastrointestinales.

¿Qué hacemos entonces? Prestarles especial atención a los patitos y, de usarlos, optar por aquellos que no tienen agujero para que no entre el agua. En caso de tenerlo, taparlo con un punto de silicona.

El peligro de los patitos de bañera

