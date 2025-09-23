Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el paso de tu rutina diaria de skincare que debes eliminar ya: te está destrozando la piel

Los expertos recomiendan evitar esta práctica a toda costa para evitar el daño cutáneo

Este es el paso de tu rutina diaria de skincare que debes eliminar ya: te está destrozando la piel

Este es el paso de tu rutina diaria de skincare que debes eliminar ya: te está destrozando la piel

Roberto González

Si eres de los que disfruta de las duchas de agua caliente, debes saber que podrías estar arruinando tu piel. Y es que el agua muy caliente puede acabar afectando a la grasa que recubre tu piel y que la protege de agresiones externas.

Sobre ello ha publicado un vídeo el dermatólogo Álex Docampo, con el objetivo de que bajes algunos grados la temperatura del agua en la ducha.

"Hay tres cosas que pueden arruinar la piel. Te cuento cómo solucionarlo como dermatólogo. El primero es las duchas demasiado calientes. El agua muy caliente se lleva la capa de grasa que protege la piel dejándola desprotegida y facilitando la aparición de eczema. Sobre todo, si tienes tendencia tópica evitarlo. Mejor duchas cortas con agua templada y con un jabón sindet, los que no hacen mucha espuma", explica el dermatólogo.

"Dos. Utilizar un exceso de cremas hidratantes en la cara ya que pueden facilitar el crecimiento del ácaro de modex y generar sensibilidad cutánea. Para evitarlo asegúrate de hacer una buena limpieza de tu cara mañana y noche y antes que hidratantes faciales prioriza principios activos efectivos como el retinol", añade.

"Tres. Bomba civil es matar de hambre a niños. El hambre entre otras cosas es muy malo para la piel pudiendo aparecer enfermedades como el quasher core y ser bombardeado pues ya no digamos", cuenta el experto.

"Esto es mucho más difícil de arreglar que los otros errores por lo menos eso nos cuentan los políticos de uno y otro bando aunque lo cierto es que nuestros gobernantes no están haciendo lo suficiente para parar un genocidio lo que está sucediendo en Gaza", cuenta el dermatólogo que aprovecha su vídeo en la red social para lanzar este mensaje.

