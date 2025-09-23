Este es el paso de tu rutina diaria de skincare que debes eliminar ya: te está destrozando la piel

Si eres de los que disfruta de las duchas de agua caliente, debes saber que podrías estar arruinando tu piel. Y es que el agua muy caliente puede acabar afectando a la grasa que recubre tu piel y que la protege de agresiones externas.

Sobre ello ha publicado un vídeo el dermatólogo Álex Docampo, con el objetivo de que bajes algunos grados la temperatura del agua en la ducha.

"Hay tres cosas que pueden arruinar la piel. Te cuento cómo solucionarlo como dermatólogo. El primero es las duchas demasiado calientes. El agua muy caliente se lleva la capa de grasa que protege la piel dejándola desprotegida y facilitando la aparición de eczema. Sobre todo, si tienes tendencia tópica evitarlo. Mejor duchas cortas con agua templada y con un jabón sindet, los que no hacen mucha espuma", explica el dermatólogo.

"Dos. Utilizar un exceso de cremas hidratantes en la cara ya que pueden facilitar el crecimiento del ácaro de modex y generar sensibilidad cutánea. Para evitarlo asegúrate de hacer una buena limpieza de tu cara mañana y noche y antes que hidratantes faciales prioriza principios activos efectivos como el retinol", añade.

