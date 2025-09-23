Esta es la pasta dental que no debes comprar si no quieres acabar sin dientes: la peligrosa tendencia que puede destrozar tu esmalte

Tu salud bucodental debe basarse, según los expertos, en un correcto cepillado, seda dental a diario y consumir alimentos bajos en azúcares. Y precisamente, sobre la pasta que utilizamos para lavar nuestros dientes es donde han puesto el foco los dentistas.

De las tradicionales pastas de dientes de menta, que prometen dejar una sensación de frescor en nuestra boca, a las pastas que blanquean los dientes en cuestión de días o las de carbón activado, que también dicen ayudar a que nuestra sonrisa luzca reluciente.

El mundo de los dentríficos es cada vez más amplio pero más opciones no tiene por qué suponer disfrutar de una oferta más saludable en el mercado. De hecho, sobre las pastas de dientes con microperlas han advertido los expertos. Y es que estas pequeñas partículas que se incluyen en las pastas de dientes para ofrecer una mejor limpieza y un aliento más fresco podrían tener una enorme lista de consecuencias negativas para nuestros dientes como desgastar el esmalte y por ende, facilitar que se manchen.

"Las pastas con microperlas como esta que ves aquí no te están limpiando, te están rayando los dientes. Parece que funcionan, hacen espuma, se sienten frescas, incluso dejan una textura limpia. Pero ese efecto tiene un coste que no se ve al principio", cuenta Lucía Palma, dentista.

"Las microperlas son unas partículas sólidas que se agregan a algunas pastas de dientes para generar una sensación de limpieza más tensa. Pero sin embargo, muchas veces lo que están haciendo es raspar el esmalte de forma innecesaria. Y el problema es que el esmalte no se regenera si lo desgastas todos los días terminas con los dientes más porosos, más opacos y mucho más sensibles", recuerda la dentista.

Y lo peor es que en muchos casos dejan como unas microrrayas que facilitan la acumulación de manchas. Guárdalo, si en algún momento de tu vida elegiste una pasta porque te dejaba esa sensación de limpieza y con una intensidad mayor, y antes de volver a comprarla pregunta bien si lo que estás eligiendo realmente limpia o destruye tus dientes