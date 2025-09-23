Rutina fitness de Kim Kardashian: disciplina, pesas y un ejercicio tan relajante que la hace dormirse

En plena presentación de NikeSkims, su flamante línea deportiva junto a Nike, Kim Kardashian ha vuelto a convertirse en la protagonista indiscutible de la semana. Y no solo por los diseños que prometen arrasar en ventas, sino porque la empresaria y socialité ha desvelado a Vogue los detalles más íntimos de su rutina fitness, con un inesperado reconocimiento: hay un ejercicio que no forma parte de su plan porque, literalmente, se queda dormida al practicarlo.

Una disciplina férrea contra el paso del tiempo

A sus 44 años, Kim Kardashian demuestra que su espectacular figura no es fruto del azar. Detrás hay constancia, fuerza de voluntad y un entrenamiento con pesas que es el pilar central de su rutina. Cada día dedica alrededor de una hora y media a ejercitarse, alternando el trabajo de tren superior e inferior con precisión milimétrica. “Me considero una gran levantadora de pesas”, confiesa orgullosa, dejando claro que el esfuerzo físico es su auténtico elixir de juventud.

El pilates, su gran aliado

Aunque la socialité no descuida el cardio ni los estiramientos, ha encontrado en el pilates una herramienta indispensable para mantener una buena postura y evitar molestias de espalda. Tanto es así, que asegura notar la diferencia cuando pasa más de una semana sin practicarlo.

El ejercicio que la aburre hasta quedarse dormida

Pero no todo cabe en la rutina de la estrella de Keeping Up with the Kardashians. Con total naturalidad, Kim admitió que hay una disciplina que probó y nunca más volvió a repetir: “Me dormí en mitad de la clase”, reveló divertida, explicando que el nivel de relajación era tal que le resultaba imposible mantenerse concentrada.

Entrenar como terapia

Más allá del físico, Kardashian considera el deporte como su refugio personal. “Me encanta entrenar, es mi terapia”, aseguró durante el lanzamiento de NikeSkims, demostrando que moda, bienestar y salud pueden ir de la mano.