Anticuerpos monoclonales: la revolución que cambió la historia de la medicina

Carlos López Larrea es catedrático de Inmunología e investigador del Grupo de Inmunología Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA)

El año 1975 se consagró como un auténtico "annus mirabilis" en el que emergieron innovaciones que definieron una era. Mientras la ciencia daba sus primeros pasos en la tecnología del ADN recombinante y la música de "Queen" resonaba por el mundo, en España la dictadura comenzaba a dar sus últimos coletazos. En aquellos años cruciales, el laboratorio de Biología Molecular del Medical Research Council, de Cambridge, bullía de actividad científica incesante. Fue en ese ambiente estimulante donde César Milstein y Georges Köhler gestaron la revolución de los anticuerpos monoclonales. Desarrollaron una tecnología innovadora –los hibridomas–, auténticas fábricas celulares inmortales, logrando uno de los hitos más transformadores en la historia de la medicina moderna.

La génesis de una revolución médica.

Este descubrimiento sentó las bases del diagnostico de precisión y una revolución terapéutica sin precedentes. Medio siglo después, estos avances se han traducido en más de 200 tratamientos que han redefinido la práctica clínica, constituyendo actualmente el eje central de la medicina personalizada, oncológica, autoinmune e infecciosa del siglo XX. Los expertos estiman que, al menos el 40 por ciento de todos los tratamientos médicos actuales están relacionados directa o indirectamente con anticuerpos monoclonales, beneficiando a decenas de millones de pacientes.

Nóbel a los anticuerpos.

En los años setenta del siglo pasado, el sistema inmunitario seguía siendo un misterio. Se sabía que los linfocitos B fabricaban anticuerpos específicos, pero no cómo funcionaba exactamente. Los anticuerpos son proteínas con forma de "Y" que reconocen y eliminan microorganismos dañinos. Cuando un linfocito B encuentra su antígeno, se transforma en una célula plasmática que produce 10.000 anticuerpos idénticos por segundo durante días o semanas. Esta precisión extraordinaria permite crear más de 10.000 millones de tipos diferentes de anticuerpos. Gerald M. Edelman y Rodney R. Porter recibieron el Nóbel de Medicina en 1972 por descubrir la estructura de los anticuerpos, sentando las bases para el desarrollo de los monoclonales.

El descubrimiento de los monoclonales.

La vida del argentino César Milstein (Bahía Blanca, Argentina, 1927) cambió para siempre el 29 de marzo de 1962. El golpe militar que derrocó al presidente Arturo Frondizi destruyó el sueño científico de una generación. El Instituto Malbrán fue intervenido, su equipo desmantelado. "Me voy y no vuelvo hasta que haya democracia estable", le dijo a su esposa Celia antes de partir hacia Cambridge, en 1963. No sabía que tardaría más de veinte años en regresar, ni que su exilio daría a la humanidad una de las herramientas médicas más poderosas de la historia. En Cambridge encontró a Georges Köhler, joven alemán que trabajaba de taxista los fines de semana para costear sus estudios, con la misma pasión obsesiva que tenía por descifrar los misterios inmunológicos. Hasta 1975, obtener anticuerpos específicos era como buscar una aguja en un pajar. "Los anticuerpos específicos aparecían y desaparecían. Sabíamos que existían, pero no podíamos controlarlos ni reproducirlos", explicaba Milstein. Era medicina artesanal en plena era tecnológica. Su genialidad fue imaginar lo impensable: fusionar linfocitos B (que fabrican anticuerpos, pero mueren rápidamente) con células de mieloma (tumores inmortales). "Era como intentar cruzar una mariposa con una roca", bromearía Milstein. Pero funcionó. El 7 de agosto de 1975, la revista "Nature" publicó su hallazgo: habían creado fábricas celulares inmortales que producían un único tipo de anticuerpo: los hibridomas acababan de nacer.

La decisión ética más extraordinaria de la Ciencia.

Lo que siguió fue la decisión económica más extraordinaria de la historia científica. Mientras las farmacéuticas corrían a patentar cada variación, Milstein y Köhler tomaron una decisión revolucionaria: no patentar su descubrimiento. Köhler se opuso por motivos éticos: patentar eso era como patentar la rueda o el fuego. Milstein delegó la decisión en el Medical Research Council de Cambridge, cuyos directivos consideraron difícil identificar aplicaciones inmediatas. ¡Qué miopía! Hoy, el mercado vale 263.000 mil millones de dólares anuales y se proyecta en 719.000 millones para 2032. Pero para Milstein la recompensa fue otra: ver cómo su descubrimiento se extendía sin barreras, acelerando la innovación médica. Cincuenta años después, los anticuerpos monoclonales están en todas partes: desde tratamientos oncológicos hasta la detección del covid-19.

El Premio Nóbel de 1984.

En el año del "Gran Hermano" de Orwell, la ciencia vivía momentos intensos y contradictorios. El 23 de abril de 1984, Robert Gallo anunció el descubrimiento del VIH como agente causal del sida. Meses después, el 15 de octubre, César Milstein y Georges Köhler recibieron el Premio Nóbel de Medicina. El galardón fue compartido con el teórico inmunólogo danés Niels Kaj Jerne, reconociendo las teorías sobre especificidad inmunitaria a la vez que el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales. La noticia llegó a Milstein mientras impartía clases en Cambridge. Su esposa Celia, también científica, recibió la llamada desde Suecia y se la transmitió inmediatamente. Milstein acogió el reconocimiento con su habitual humildad: "Es como un sueño", expresó posteriormente, fiel a quien consideraba su descubrimiento un patrimonio de la humanidad. Köhler, a los 38 años, se convirtió en uno de los científicos más jóvenes en recibir el Nóbel. El Comité destacó que sus investigaciones habían abierto posibilidades extraordinarias en la biomedicina moderna.

Corazones y fuegos.

África González-Fernández, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo, guarda un recuerdo muy personal de Milstein de los años en que estuvo en su laboratorio, y de su frase constante: "La ciencia no tiene fronteras, pero los científicos sí tenemos corazón". El documental "Un fueguito", dirigido por una sobrina nieta de Milstein, Ana Fraile, retrata su filosofía con una metáfora de Eduardo Galeano leída en su funeral: hay personas como fueguitos, que encienden a otros, y que iluminan sin consumirse. César Milstein murió en Cambridge en 2002, a los 74 años. Nunca volvió definitivamente a Argentina, pero su principal legado es el testimonio de que la ciencia verdadera no tiene patria: pertenece a la humanidad entera.

De la investigación a la clínica.

En sus primeros años, los anticuerpos monoclonales eran principalmente herramientas de laboratorio fundamentales para desarrollar pruebas diagnósticas mucho más precisas. De hecho, revolucionaron el campo de la anatomía patológica, permitiendo que las técnicas de inmunohistoquímica tuvieran un impacto sin precedentes en el diagnóstico del cáncer. Sin embargo, pronto se reconoció su enorme potencial terapéutico. El primer tratamiento, muromonab-CD3 (1986), salvó muchas vidas de pacientes con trasplantes de órganos. Pero los primeros anticuerpos se habían generado en ratón y eso conllevaba ciertos problemas: el cuerpo humano los reconocía como extraños y los destruía rápidamente. La solución fue la humanización de estos anticuerpos murinos mediante ingeniería genética, creando moléculas casi idénticas a los anticuerpos humanos. Esta innovación dio paso abrió las puertas a terapias personalizadas. El monoclonal Trastuzumab (Herceptin), aprobado en 1998 para cáncer de mama HER2+, se convirtió en el primer tratamiento dirigido a una característica específica del cáncer. Desde 1986, la lista ha crecido exponencialmente. Hasta 2025, más de 200 anticuerpos terapéuticos han sido aprobados por la agencia FDA, de Estados Unidos, para cáncer, enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple, Crohn, psoriasis) y patologías infecciosas como el covid-19.

La irrupción de la inmunoterapia oncológica.

En octubre de 2018, el mundo científico recibió una gran noticia. James P. Allison y TasukuHonjo, dos científicos que jamás habían trabajado juntos, recibían el Nóbel por descubrir cómo "quitar los frenos" al sistema inmunitario para atacar tumores. Acababan de consagrar la era de la inmunoterapia oncológica. Su hallazgo sonaba a ciencia ficción: convertir las defensas naturales en "asesinos moleculares" capaces de eliminar células tumorales. Pero funcionaba espectacularmente. Allison, el tejano de 70 años, había identificado CTLA-4, una proteína que frenaba los linfocitos T. Honjo, el japonés meticuloso de 76 años, descubrió PD-1, otro "freno" molecular. Usando anticuerpos monoclonales contra estas proteínas reactivaron la respuesta antitumoral. Los resultados fueron demoledores. En melanoma metastásico, la supervivencia saltó del 5 por ciento al 50 por ciento. Hoy, estos inhibidores de "checkpoint" son el estándar para docenas de cánceres. Los oncólogos hablan de un "antes y después": miles de pacientes desahuciados volvían a casa curados. De esta forma, los oncólogos han aprendido a "dirigir la orquesta inmunológica".

La revolución que no cesa.

La investigación sobre anticuerpos monoclonales atraviesa actualmente su momento más emocionante desde 1975, transformando una técnica artesanal en un universo de moléculas inteligentes que reescriben las reglas de la medicina. Los anticuerpos biespecíficos actúan como francotiradores moleculares, atacando simultáneamente dos dianas terapéuticas, rescatando a pacientes con muy mal pronósticos. Los nanoanticuerpos, parecidos a los generan los camélidos, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y servirán para tratar enfermedades del sistema nervioso central, como el alzhéimer. Los conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) transportan cargas letales directamente a células tumorales como si fueran caballos de Troya.

Llega la IA.

Pero el año 2024 pasará a la historia como el momento del despegue definitivo. El Premio Nóbel de Química reconoció a los creadores de AlphaFold, la inteligencia artificial (IA) que ha predicho la estructura tridimensional de millones de proteínas. La revolución de la inteligencia artificial está acelerando el diseño de anticuerpos personalizados de décadas enteras a apenas unos pocos meses. Paralelamente, están permitiendo diseñar terapias CAR-T celulares más efectivas para reprogramar genéticamente los linfocitos del propio paciente frente a diferentes tipos de tumores y enfermedades autoinmunes. La terapia CAR-T, aprobada por la FDA en octubre de 2017, combina tres tipos de terapia avanzada: la terapia celular, la inmunoterapia y la terapia génica. Los linfocitos T del paciente se modifican genéticamente para que reconozcan y ataquen las células tumorales, logrando tasas de respuesta superiores al 50 por ciento en pacientes con tumores hematológicos (leucemia y linfoma refractario o en recaída, mieloma multiple) y cada día más cerca de poder tratar algunos tumores sólidos.

El legado y la paradoja del acceso.

El legado de los anticuerpos monoclonales encarna una paradoja que define nuestro tiempo: mientras César Milstein y Georges Köhler regalaron su descubrimiento al mundo sin patentarlo, esta revolución médica es hoy en día un privilegio exclusivo de los países ricos. La técnica que donaron altruistamente en 1975 se ha transformado en la industria biomédica más lucrativa de la historia humana. La realidad revela una inequidad devastadora: el 85 por ciento de la población mundial vive en países que apenas pueden acceder a estas terapias. La cooperación internacional emerge como la única esperanza. La OMS ha iniciado proyectos de precalificación de biosimilares de anticuerpos monoclonales que prometen reducir drásticamente los costes sin comprometer la calidad. Para 2030, un total de 69 medicamentos biológicos perderán su exclusividad y monopolio. El desafío final es ético: la equidad en el acceso determina si el sueño de Milstein –la ciencia como patrimonio de la humanidad– se convertirá en realidad o permanecerá como una promesa incumplida para miles de millones de personas/pacientes que observan desde la exclusión esta revolución que podría salvar sus vidas.