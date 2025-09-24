Una conocida pediatra asturiana contesta a Trump sobre al vincular el paracetamol durante el embarazo y el autismo: "Es irresponsable y dañino"

La asturiana Lucía Galán, más conocida como "Lucía mi pediatra", ha reaccionado a las polémicas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los riesgos de consumir paracetamol durante el embarazo. En concreto, la Casa Blanca ha vinculado el uso de este medicamento con el autismo.

Estudios "débiles y aislados"

"Estos primeros estudios que se mencionaron tienen muchos errores, sesgos y limitaciones. La ciencia es mucho más rigurosa y no da recomendaciones basadas en estudios débiles o aislados. De hecho, el informe científico más reciente dice justo lo contrario. Por ejemplo, el estudio más grande hasta la fecha, que incluyó a millones de niños y fue publicado en la revista JAMA, mostró que al comparar hermanos expuestos y no expuestos al paracetamol durante el embarazo, no existe un riesgo real asociado", explica la famosa pediatra, que profundiza aún más en la investigación.

El analgésico más seguro

"Los autores concluyen que no hay una relación causal. Lo que sucede es que los resultados anteriores probablemente se deban a factores como la genética o el entorno familiar, y no al paracetamol en sí", apostilla. "Las agencias oficiales y sociedades médicas coinciden en esto. Paracetamol, usado correctamente, sigue siendo el analgésico más seguro durante el embarazo. No hay evidencia que demuestre que cause daños", aclara.

Lo que dicen las agencias oficiales

Lucía Galán pone como ejemplo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, institución que afirma que no hay pruebas de causalidad y recomienda usar la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible. "La Agencia Europea del Medicamento también confirma que no existe relación con trastornos como el TDAH", añade.

Hay más. "El regulador de medicamentos del Reino Unido ratifica que el paracetamol es seguro si se usa en las dosis recomendadas. La Administración de Terapéutica Australiana dice lo mismo y aconseja seguir usándolo bajo supervisión médica. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos mantiene que el paracetamol es el analgésico de elección en el embarazo por ser el más seguro según la evidencia acumulada", comenta.

Asimismo, "la Asociación Española de Pediatría también insiste en que no hay justificación científica para restringir su uso en embarazadas. La Asociación Americana de Pediatría es aún más clara: el autismo es un trastorno complejo con múltiples causas, y no se puede atribuir al paracetamol".

El peligro de la desinformación

"Lucía mi pediatra" se pone más seria. "Lanzar mensajes causales sin evidencia sólida es irresponsable y dañino. Lo peligroso es caer en la desinformación y el alarmismo, que generan miedo en las mujeres embarazadas que necesitan tratamiento y dificultan el acceso a la atención médica adecuada", opina.

"Lo más injusto es que se cargue la culpa sobre las madres y las familias. El autismo no tiene una causa única; es multifactorial, con factores genéticos, biológicos y ambientales. Hasta ahora, ni el paracetamol ni las vacunas están relacionados con su aparición", remata.