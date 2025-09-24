Edulcorantes, el peligroso ingrediente presente en multitud de alimentos y que puede acabar con tu corazón
Los expertos advierten sobre el abuso de este componente
Los edulcorantes están presentes en infinidad de alimentos que consumimos a diario. Desde comida procesada a bebidas energéticas, son algunos de los más evidentes. Sin embargo, algunos tipos de pan o productos que se enmarcan en el apartado light también cuentan con este ingrediente en su composición. Pero ¿cuáles son las consecuencias de los edulcorantes para tu salud? Para conceienciar sobre el abuso de alimentos ricos en educlorantes, el cardiólogo Aurelio Rojas ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok.
"Un nuevo estudio reciente presentado en la biofísica de society por la universidad de chicago en 2025 ha demostrado algo que cambia nuestra comprensión del corazón. Existen receptores del sabor dulce como los de la lengua, en el propio músculo cardíaco".
"Se trata de los receptores tras uno o dos y tas uno r tres que hasta ahora se consideraban exclusivos del sistema gustativo pero esta investigación ha logrado identificar estos receptores en las células cardiacas y lo más relevante su activación con edulcorantes artificiales tan habituales y tan frecuentes como el aspartamo produce cambios en la contracción del miocardio el músculo cardíaco y en la regulación del calcio intracelular incrementando el riesgo de arritmias", explica el médico.
"Este descubrimiento sugiere que ciertos compuestos en la dieta en este caso los edulcorantes pueden afectar directamente a la función de nuestro corazón sin necesidad de intermediarios hormonales o digestivos como hasta ahora creíamos".
"Es decir el corazón podría responder de forma directa e inmediata a lo que comemos por eso este diálogo es tan importante y plantea nuevas preguntas sobre el uso prolongado del uso de edulcorantes y su seguridad para nuestra salud y para nuestro corazón", advierte el experto.
