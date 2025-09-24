Edulcorantes, el peligroso ingrediente presente en multitud de alimentos y que puede acabar con tu corazón

Los edulcorantes están presentes en infinidad de alimentos que consumimos a diario. Desde comida procesada a bebidas energéticas, son algunos de los más evidentes. Sin embargo, algunos tipos de pan o productos que se enmarcan en el apartado light también cuentan con este ingrediente en su composición. Pero ¿cuáles son las consecuencias de los edulcorantes para tu salud? Para conceienciar sobre el abuso de alimentos ricos en educlorantes, el cardiólogo Aurelio Rojas ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok.

"Un nuevo estudio reciente presentado en la biofísica de society por la universidad de chicago en 2025 ha demostrado algo que cambia nuestra comprensión del corazón. Existen receptores del sabor dulce como los de la lengua, en el propio músculo cardíaco".

"Se trata de los receptores tras uno o dos y tas uno r tres que hasta ahora se consideraban exclusivos del sistema gustativo pero esta investigación ha logrado identificar estos receptores en las células cardiacas y lo más relevante su activación con edulcorantes artificiales tan habituales y tan frecuentes como el aspartamo produce cambios en la contracción del miocardio el músculo cardíaco y en la regulación del calcio intracelular incrementando el riesgo de arritmias", explica el médico.

Una investigación reciente presentada en la reunión anual de la Biophysical Society ha revelado que el corazón humano expresa receptores del sabor dulce, similares a los que tenemos en la lengua. Se trata de los receptores TAS1R2 y TAS1R3, tradicionalmente asociados al sistema gustativo, que también se encuentran activos en miocitos cardíacos humanos y de ratón. El equipo de investigadores, liderado por la Universidad Loyola de Chicago, demostró que estos receptores no solo están presentes, sino que modulan la contracción cardíaca y el manejo intracelular del calcio, un elemento crítico en la electrofisiología del corazón. ⸻ ✅Puntos clave del hallazgo: • Se identificaron receptores TAS1R2 y TAS1R3 en células del corazón. • Su activación, especialmente mediante edulcorantes artificiales como el aspartame, modificó la contractilidad cardíaca y la cinética del calcio. • En modelos animales con insuficiencia cardíaca, estos receptores estaban aumentados, lo que sugiere una posible implicación en la progresión de la enfermedad. • La estimulación excesiva con edulcorantes podría inducir efectos pro-arrítmicos en condiciones de disfunción cardíaca. 🔬 ¿Por qué es relevante este hallazgo? Este descubrimiento abre una nueva línea de investigación sobre cómo ciertos compuestos en la dieta —especialmente edulcorantes no calóricos— pueden afectar directamente al corazón, sin necesidad de pasar por mecanismos endocrinos o digestivos. Hasta ahora se pensaba que la acción de los edulcorantes era periférica o limitada al sistema nervioso central. Esta investigación sugiere que el corazón puede "sentir" lo que comemos, y reaccionar a ello. 🧾REF por si quieres leerla Biophysical Society Annual Meeting 2025 "Sweet Taste Receptors in the Heart: A New Pathway for Cardiac Regulation"Autora principal: Dr. Sheila Baker, LoyolaUniversity Chicago

"Este descubrimiento sugiere que ciertos compuestos en la dieta en este caso los edulcorantes pueden afectar directamente a la función de nuestro corazón sin necesidad de intermediarios hormonales o digestivos como hasta ahora creíamos".

"Es decir el corazón podría responder de forma directa e inmediata a lo que comemos por eso este diálogo es tan importante y plantea nuevas preguntas sobre el uso prolongado del uso de edulcorantes y su seguridad para nuestra salud y para nuestro corazón", advierte el experto.