¿Haces ejercicios de fuerza? Así puede afectar a tu tensión arterial
Aurelio Rojas, cardiólogo, explica cómo puede afectar esta actividad a salud
Cuidarse está de moda. Cada vez es más habitual ver a gente apuntándose al gimnasio y siguiendo a rajatabla una rutina de ejercicios y la red además está plagada de vídeos sobre qué debes comer en función de los objetivos que te propongas o del outfit perfecto para presumir de tipo en el gym.
Aurelio Rojas, cardiólogo, ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok en el que explica cómo la práctica regular de ejercicio, en concreto el de fuerza, puede ser determinante para tu salud cardiovascular.
"Muchos me habéis preguntado si hacer pesas sube la tensión arterial y la respuesta no es tan simple como sí o no. Tienes que saber que durante el ejercicio de fuerza la tensión sube de forma puntual esto es una respuesta normal del cuerpo pero debes evitarlo si tu tensión está alta o no está bien controlada", indica Rojas.
"Pero aquí está el dato importante. A medio y largo plazo el entrenamiento de fuerza ha demostrado mejorar la elasticidad de las arterias y proteger tu corazón de hecho, metaanálisis recientes la mejor evidencia, demuestran que las personas que entrenan fuerza dos a tres veces por semana bajan la presión sistólica entre cuatro y siete milímetros de mercurio y esto es parecido o mejor que muchos fármacos", cuenta el cardiólogo.
"Eso sí, debes hacerlo con buena técnica evitando maniobras de basalba es decir, apretando muy fuerte y adaptando las cargas a tu nivel no te pases así que ya ves que el ejercicio de fuerza no es un enemigo de tu tensión es el aliado más potente de tu corazón y mucho más que muchas pastillas", señala el experto.
