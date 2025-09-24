¿Haces ejercicios de fuerza? Así puede afectar a tu tensión arterial

Cuidarse está de moda. Cada vez es más habitual ver a gente apuntándose al gimnasio y siguiendo a rajatabla una rutina de ejercicios y la red además está plagada de vídeos sobre qué debes comer en función de los objetivos que te propongas o del outfit perfecto para presumir de tipo en el gym.

Aurelio Rojas, cardiólogo, ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok en el que explica cómo la práctica regular de ejercicio, en concreto el de fuerza, puede ser determinante para tu salud cardiovascular.

"Muchos me habéis preguntado si hacer pesas sube la tensión arterial y la respuesta no es tan simple como sí o no. Tienes que saber que durante el ejercicio de fuerza la tensión sube de forma puntual esto es una respuesta normal del cuerpo pero debes evitarlo si tu tensión está alta o no está bien controlada", indica Rojas.

Según varios metaanálisis recientes, entrenar fuerza 2-3 veces por semana durante al menos 8 semanas, con cargas moderadas a vigorosas, puede reducir la presión arterial sistólica en ~5-10 mmHg y la diastólica en ~2-5 mmHg. Claro: esto depende del punto de partida, técnica y consistencia pero la evidencia es contundente y no recomendarlo es un gran error. 1️⃣ Polito et al. (2021) — Resistance training to reduce resting blood pressure and increase muscle strength in users and non-users of antihypertensive medication. - Analizaron 36 estudios aleatorizados. - En personas con HTA que toman medicación: las bajadas de presión sistólica fueron entre unos −6.1 a −2.8 mmHg; diastólica entre −4.6 a −1.6 mmHg. - Protocolo típico: 8-16 semanas, 2-3 días/semana, repeticiones no al fallo, cargas moderadas. 2️⃣Correia et al. (2023), Scientific Reports — Strength training for arterial hypertension treatment. - Incluyeron 14 estudios con 253 participantes hipertensos. - Encontraron reducciones significativas de la presión sistólica y diastólica tras intervenciones ≥ 8 semanas, con intensidad moderada-vigorosa (>60 % 1RM), al menos 2 veces por semana. 3️⃣Smart et al. (2019) — Effects of isometric resistance training on resting blood pressure: individual participant data meta-analysis. - En entrenamiento isométrico (por ejemplo prensión, contracción estática), 3-12 semanas. - Reducción de presión sistólica media de ~ −6.2 mmHg, diastólica ~ −2.8 mmHg. 5️⃣Schneider et al. (2023) — Exercise characteristics and blood pressure reduction after combined aerobic and resistance training. - Estudio meta-análisis con ~1.942 personas hipertensas. - Combinación de zona aeróbica + fuerza mostró reducción en PAS (sistólica) de ~ −6.4 mmHg y en PAD (diastólica) de ~ −3.7 mmHg frente al grupo control. Espero que esto te anime a empezar a mejorar tu corazón y tu salud con el ejercicio de fuerza si tenías miedo al respecto!

"Pero aquí está el dato importante. A medio y largo plazo el entrenamiento de fuerza ha demostrado mejorar la elasticidad de las arterias y proteger tu corazón de hecho, metaanálisis recientes la mejor evidencia, demuestran que las personas que entrenan fuerza dos a tres veces por semana bajan la presión sistólica entre cuatro y siete milímetros de mercurio y esto es parecido o mejor que muchos fármacos", cuenta el cardiólogo.

"Eso sí, debes hacerlo con buena técnica evitando maniobras de basalba es decir, apretando muy fuerte y adaptando las cargas a tu nivel no te pases así que ya ves que el ejercicio de fuerza no es un enemigo de tu tensión es el aliado más potente de tu corazón y mucho más que muchas pastillas", señala el experto.