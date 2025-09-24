Estos son los 3 pasos que debes conocer para controlar la ansiedad y que son más potentes que un ansiolítico: la clave está en este importante nutriente

Cada vez es más habitual hablar de salud mental y la ansiedad y la depresión son dos de los trastornos más recurrentes. Sobre el primero, muchas son las técnicas que los expertos recomiendan para intentar paliar los síntomas. Desde técnicas de relajación mediante respiraciones guiadas a, en casos más complejos, fármacos como ansiolíticos.

Sin embargo, no solo se trata de un problema de salud mental. La biología también tiene mucho que ver con la ansiedad y para poder hacerle frente, el médico Alexandre Olmos ha compartido una serie de consejos en su perfil de TikTok.

"Estos tres pasos pueden ayudarte más que un ansiolítico. La ansiedad no es solo mental también es biológica. Tu cuerpo necesita ciertas señales y nutrientes para mantenerse en equilibrio y si no las tiene entra en estado de alerta constante", señala.

"Primero, toma un buen multivitamínico. Cuando tu cuerpo está bajo estrés crónico se agotan vitaminas como el complejo b, magnesio y zinc. Estas vitaminas son clave para regular los neurotransmisores que te ayudan a estar tranquilo".

"También puedes salir al sol cada mañana. La exposición solar regula la producción de serotonina y melatonina dos hormonas esenciales para el ánimo y el descanso además el sol activa la vitamina d que influye en más de mil genes muchos de ellos vinculados al sistema nervioso y la respuesta al estrés", cuenta el médico.

"Come alimentos ricos en litio. El litio en pequeñas dosis como el que se encuentra en lentejas garbanzos o agua mineral de ciertos orígenes ayuda a estabilizar el estado de ánimo y tiene efectos neuroprotectores no es un medicamento es un mineral que puede influir positivamente en tu salud mental un estudio epigenético puede mostrarte si tienes deficiencias inflamación o desequilibrios que están activando genes de estrés. Es la forma más precisa de ayudarte a volver al equilibrio", concluye el médico.